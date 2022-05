Matthias Catry en BS Geluveld (3A) hebben uitstekende papieren voor promotiefinale: “Finale tegen Beselare zou mooist zijn”

In de heenwedstrijd tegen TSC Proven gingen de jongens van Thierry Lemaire met 0-2 winnen. Een uitstekende uitgangspositie voor de terugwedstrijd van komende zondag, beseft ook centrale verdediger Matthias Catry.

“We staan met één been in finale, maar dan moeten we er zondag wel ons hoofd bijhouden. We moeten ervoor zorgen dat we niet snel een tegengoal slikken en als we zelf een doelpuntje kunnen scoren zou het voldoende moeten zijn.”

In een mogelijke finale wacht Beselare of Moorslede. In de competitie won Geluveld tweemaal van Beselare maar kon het niet winnen van Moorslede. Toch gaat de voorkeur van Catry uit naar een duel met Moorslede. “In de wedstrijden tegen Moorslede waren we beter dan in de wedstrijden tegen Beselare, ook al spreken de resultaten dat wat tegen”, gaat de 33-jarige verder. “Maar voor de hele club zou een rechtstreeks duel tegen Beselare uiteraard het mooist zijn.”

Beste tweede

Als Geluveld zich kan plaatsen voor die finale is het voor aanvang van de wedstrijd al bijna zeker van promotie. “Wij zijn de beste tweede uit derde provinciale. Doordat enkele clubs uit hogere reeksen stoppen is de kans heel groot dat we bij het halen van de finale sowieso zouden stijgen. Maar daar houden we geen rekening mee.”

Catry zelf kan intussen terugblikken op een geslaagd seizoen in Geluveld. “Ik zit hier intussen meer dan drie jaar. We hebben een goede groep en als de resultaten goed zijn, dan is er meestal ook een goede sfeer. Ook op het veld mogen we met de hele verdediging best tevreden zijn. We konden veertien keer de nul houden”, besluit de naar de Geluwe uitgeweken Kruisekenaar. (BP)

Zondag 15 mei om 15 uur: BS Geluveld – TSC Proven