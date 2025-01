Matthias Beckaert hoopt op beterschap voor Dikkebus (3A)

In derde provinciale A presteert Sparta Dikkebus voorlopig onder de verwachtingen. Bij de jaarwisseling staan de Spartanen op de dertiende plaats. De nieuwe coach Diederik Pattyn hoopt team nu naar veiliger oorden loodsen.

“De voorbije jaren had ons team bijna een patent op een eindrondeticket en ook nu was het zeker de bedoeling om daarin te slagen”, vertelt de 31-jarige aanvaller Matthias Beckaert. “Door een samenloop van omstandigheden slagen we echter niet in de opzet. Trainer Pascal Dermeaux gaf er daardoor begin december de brui aan. Over hem zeker geen slecht woord, maar zijn gedrevenheid zag hij niet direct vertaald op het veld. Vandaar wellicht dat we nu maar op die dertiende plaats staan.”

Zaterdag gaan de geel-roden op bezoek bij Sassport Boezinge B. “In de heenwedstrijd was ik er door een blessure niet bij, maar ik stond wel langs de zijlijn. Het is de enige ploeg die ons van het kastje naar de muur speelde, zo sterk waren ze echt wel. Nu hoop ik wel in de basis te staan, want het is toch iets speciaals wanneer je baas Floris Syryn bij de tegenpartij speelt. Hopelijk boeken we nu wel een goed resultaat en zijn we vertrokken voor een betere terugronde. Aan de sfeer zal het alvast niet liggen, want die is super.”

Degradatiestress

Hoe hoog zijn de verwachtingen nog? “Een eindrondeticket zal te hoog gegrepen zijn, maar we willen toch deze campagne afsluiten in de middenmoot. De degradatiestress moet zo snel mogelijk weg en dat kan alleen maar door enkele overwinningen te boeken. We weten dus wat ons te doen staat.”

Normaliter zou de Elverdingse tuinaanlegger na dit seizoen stoppen met voetballen, maar tijdens de besprekingen naar volgend seizoen toe liet hij zich toch overhalen. “Ik vernam dat er een ernstige kwaliteitsinjectie komt, zodat de concurrentie veel groter zal zijn dan nu. Dat is de reden waarom ik er nog een extra jaartje bij doe.” (SBR)

Zaterdag 11 januari om 18.30 uur: Sassport Boezinge B – Sparta Dikkebus.