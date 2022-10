Mathias Van Kerschaver (VKSO Zerkegem 3A) op de sukkel: “Stoppen? Eerst revanche tegen mijn broer!”

Hoewel VKSO Zerkegem recent zes op negen haalde, beleeft de club een lastig kampioenschap. Dat heeft mede te maken met de afwezigheid van Mathias Van Kerschaver, die al zeven maanden sukkelt met de knie. Maar hij wil terugkeren, al was het maar om revanche te nemen voor de nederlaag in het onderling duel met zijn broer.

Rik Bouckaert had als T1 nog de voorbereiding geleid, maar gooide net voor de competitiestart de handdoek: hij kon niet langer om met de gewijzigde mentaliteit en de afwezigheden bij de vleet. T2 Geert Denys nam even de fakkel over en helpt nu gewezen jeugdcoach Timothy Scheyving, die z’n team zag winnen tegen Eernegem en Zandvoorde.

Op het veld wordt één sterkhouder enorm gemist. Eind februari werd Mathias Van Kerschaver vader en scoorde in de daaropvolgende wedstrijd twee doelpunten. Daarna volgde een anticlimax.

Zeven maanden

“Al meer dan zeven maanden sukkel ik met een blessure aan het bindweefsel van de knie. Momenteel spuiten ze bloedplaatjes in”, zegt Van Kerschaver. “Maar ik wil absoluut weer op het veld staan. Natuurlijk om mijn club te helpen, al was het maar met mijn inzet en karakter; vorig seizoen heb ik de eindronde moeten missen, misschien haal ik nu de cruciale slotweken.”

“Maar er is nog een reden: mijn broer Olivier speelt bij Dosko – al is hij nu zes weken out met gebroken ribben – en in ons laatste onderlinge duel heb ik verloren; ik kan me niet indenken dat ik stop met voetballen zonder dat ik daarvoor revanche heb genomen. Zerkegem trekt nu naar Daring Brugge en ontvangt dan Dosko Sint-Kruis, maar die match komt natuurlijk te vroeg, voor ons allebei. Laten we mikken op de return op de Gulden Kamer.” (JPV)

Zondag 16 oktober om 15 uur: Daring Brugge VV – VKSO Zerkegem.