Martijn Steen en RC De Panne (3A) misten hun start in 2022: “We zullen knokken tegen Lombardsijde”

De jongens van Racing De Panne hebben de lange winterstop duidelijk niet goed verteerd. Na nederlagen tegen twee betere ploegen uit de reeks moesten de jongens van coach Rob Deblock ook hun meerdere erkennen in Diksmuide B.

Martijn Steen (17) is een van de jongere spelers die zijn kans krijgt om zich te bewijzen. “Ik heb de stap van de jeugdreeksen naar het provinciale voetbal redelijk goed verteerd. Ik werd ook heel goed opgevangen door de anciens. Ik heb al heel wat progressie gemaakt, maar het blijft toch altijd nog wat wennen wanneer je als jonge gast tegenover een ervaren tegenstander komt te staan.”

Krachttoer

Martijn Steen is uiteraard tevreden dat jonge spelers volop kansen krijgen bij Racing De Panne. “Als spelers uit de eigen jeugdrangen de kans krijgen om door te stoten naar het fanionteam zullen ze niet snel geneigd zijn om naar een andere ploeg over te stappen. Zelf zit ik heel goed bij de club waar ik als 4-jarige voor het eerst op een voetbalveld stond. De sfeer in de ploeg is uitstekend. We vormen één groep en maken plezier op het veld. Later kan ik misschien een stapje hoger zetten, maar dat is momenteel zeker niet aan de orde. Volgend jaar begin ik aan hogere studies en het wordt al een hele krachttoer om dat te combineren met mijn hobby. Het blijft de bedoeling om een rustig seizoen te draaien, maar ik hoop dat we nog enkele plaatsen omhoog kunnen schuiven”, gaat de jonge aanvaller verder. “Het loopt de laatste wedstrijden iets minder, maar ik ben er zeker van dat we ons zullen herpakken. De wedstrijd van volgende week tegen Lombardsijde wordt geen makkie, maar we zullen knokken. Het is een sterke ploeg en ze zullen zich willen herpakken na de nederlaag van vorig weekend in Beselare.” (PDC)

Zondag 20 februari om 15 uur: SC Lombardsijde – RC De Panne.