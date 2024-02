Mark Monbaliu niet langer trainer bij TSC Proven, Piet Vanwildemeersch volgt hem op: “We hopen op een schokeffect”

Mark Monbaliu is niet langer trainer van derdeprovincialer TSC Proven. Hij nam in november 2022 over als opvolger van Serge Vandevyvere. De recente 2 op 21 zorgde ervoor dat het bestuur ingreep. Met Piet Vanwildemeersch komt er een oude bekende aan het roer.

Zondag verloor TSC Proven met 2-1 op het veld van rode lantaarn SVD Kortemark. Een dag later kwam het bericht dat de samenwerking met Mark Monbaliu beëindigd werd in onderling overleg. “Naast trainer was ik webmaster van de club en dus vroeg het bestuur of ik het zelf op de site kon plaatsen”, vertelt Mark. “Ik heb me hier geamuseerd en kijk positief terug op dit avontuur. Ik nam over in november 2022 en besefte dat er na de mindere resultaten van de voorbije weken iets moest gebeuren. De reden dat het minder ging, is een samenloop van factoren. Het geluk zat niet mee bij de afwerking, we kenden veel afwezigen, enzovoort. Zo verloren we dit seizoen Victor Vanwildemeersch. Hij is een belangrijke speler, je mag zelfs zeggen de Tom Deman van Proven. Na een lange blessure keerde hij terug, maar hij viel snel weer uit en heeft volgende week opnieuw een operatie aan de meniscus.”

Toekomst?

Mark zal snel weer op de club zijn. “Vrijdag is er de TSC-quiz en ik schreef me in. Ik heb met niemand miserie en ben zeker niet rancuneus. Alles is correct verlopen en ik onthoud de mooie momenten. Het ging al enkele weken minder, dus het is niet dat het zomaar uit de lucht kwam vallen”, blijft Mark positief, die nog niets uitsluit voor zijn trainerstoekomst. “Ik ben niet de man die overal mijn cv zal rondsturen. Zowel bij Lo-Reninge als bij Proven belden ze me zelf op. We zien wel wat de toekomst brengt, ik zal alleszins niet proactief op zoek gaan naar een nieuwe club.” Het was geen makkelijke beslissing voor het bestuur. “Mark heeft zich geëngageerd, maar de resultaten bleven de jongste weken uit”, zegt sportief verantwoordelijke Steven Geldhof.

Eindverantwoordelijke

“Ik kon het goed vinden met Mark en voor mij mocht hij hier nog tien jaar trainer zijn, maar de trainer is ook eindverantwoordelijke. Nu willen we een nieuwe wind laten waaien en daarvoor vroegen we aan clubicoon Piet Vanwildemeersch om over te nemen. Piet is begaan met de club en we hopen op een schokeffect. Hopelijk zondag al tegen Sparta Dikkebus. Het zal dan wel zonder Lucas Pacco zijn. We hopen op een rustig einde en daarna willen we toewerken richting volgend seizoen. Tegenstanders moeten weer schrik hebben om naar Proven te komen. Intussen maken we met de sportieve cel werk van enkele versterkingen. Jean Affognon komt over van BS Geluveld en doelman Bram De Ruyck komt van KFC Poperinge”, aldus Steven.

Paars bloed

Dinsdagavond leidde de nieuwe coach Piet Vanwildemeersch zijn eerste training. “Er stroomt paars bloed door mijn aderen”, lacht Piet. “Ik heb hier gespeeld tot mijn 30ste en enkele jaren later rolde ik in het trainerschap. Met Patrick Verheule en Koen Declerck boekten we mooie resultaten”, aldus de 45-jarige Haringenaar.

Werk graag met jeugd

“De voorbije jaren verdween ik even uit het voetbalmilieu. Ik heb een drukke job, als zelfstandige bij de firma van mijn broer Stijn. Vier jaar geleden pikte ik de draad weer op en trainde ik de U17, U21, de beloften en nu weer de U17. Ik werk heel graag met jeugd en van de U17 van enkele jaren geleden zijn er nu een vijftal basisspelers in de eerste ploeg.” Dikkebus is meteen een stevige opener voor Piet. “Zij zijn een gevestigde waarde in derde en die ploeg ligt ons moeilijk”, zegt Piet, die de eerste ploeg niet zal combineren met de U17. “Dan zou ik zeven op zeven met voetbal bezig zijn en ik kan maar één iets goed doen. We zoeken dus een opvolger. Wat volgend seizoen betreft, zien we nog wel. De focus ligt op dit seizoen en we willen het tij nu zo snel mogelijk keren.”

Zondag 11 februari om 15 uur: TSC Proven – Sparta Dikkebus.