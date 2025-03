Manu Mackelberg (VKLP – 3A) wil snel de kaap van 35 punten halen

Nadat Tom Slosse stopte bij VK Langemark-Poelkapelle (3A) neemt zijn assistent Emmanuel ‘Manu’ Mackelberg over tot het einde van het seizoen. VKLP kan zaterdag tegen VKW Vleteren weer een belangrijk stap zetten richting het behoud.

Voor Manu kwam het vertrek van Tom Slosse na de sterke tien op twaalf in januari toch wel onverwacht. “Ik hoopte om de rit samen uit te doen tot het einde van het seizoen, maar ik kan natuurlijk niet voor Tom spreken. Onze band is nog steeds heel goed”, vertelt de 49-jarige Woumenaar. “Daarna moest het bestuur een keuze maken. De volgende trainer vroeger laten starten of het seizoen uitdoen met iemand die de ploeg al goed kent. Dit jaar stond ik er heel dichtbij en het bestuur vroeg of ik het seizoen wilde uitdoen. Ik heb het eerst thuis even besproken. Op dat moment telden we 29 punten en door de brede middenmoot waren nog niet helemaal gered. Het was dus wel een serieuze opdracht en een groot engagement. Ook was er een overleg met de spelers. Het is belangrijk dat ik een positief signaal kreeg van de groep en dat signaal was er. Joren Plouvier staat me bij en er is steeds nauw overleg. Met 33 punten is een verlengd verblijf bijna verzekerd. Ik schat dat we met 35 punten helemaal zeker zijn.”

Trauma verwerkt

Manu was al drie matchen actief als interim-hoofdtrainer. Er werd gewonnen, verloren en gelijk gespeeld. “De ruime 0-4-overwinning tegen Elverdinge deed enorm deugd. Ik was trots op het team, want veel ploegen lieten daar al een steek vallen. Het trauma van twee seizoenen geleden lijkt nu verwerkt. Met deze zege kunnen we de laatste zeven matchen zonder druk aanvatten. Het is ook onze bedoeling om nog meer jonge gasten speelkansen te geven. Zaterdag ontvangen we Vleteren. Wij staan achtste en zij staan net onder ons. Daar wonnen we met 2-5, maar het was wel lang spannend. Vleteren won voor het inhaalweekend nog met 10-0 van Voormezele. Het is dus opletten geblazen. Daarna trekken we naar Poperinge, een duel tegen de ex-ploeg van Glen Saeremans. Daar hebben we niets te verliezen en voetballend moeten we van weinig ploegen schrik hebben”, zegt Manu, die zich amuseert bij VKLP. “Laat ons eerst de kaap van de 35 punten halen en daarna kunnen we praten over volgend seizoen. Ik voel me goed en focus me nu vooral op het huidige seizoen.” (API)

Zaterdag 8 maart om 19.30 uur: VK Langemark-Poelkapelle – VKW Vleteren.