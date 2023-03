Lukas De Clerck schittert bij Dosko Sint-Kruis: “Mijn beste seizoen ooit”

Na een aarzelende start kreeg Dosko Sint-Kruis de goede cadans te pakken. De remonte loodste hen naar een gedeelde tweede positie, achter Daring Brugge. Lukas De Clerck is een van de sterkhouders van Dosko.

Voor Lukas De Clerck begon het voetballeven bij de allerkleinsten van Jong Male en KSK Steenbrugge. Daarna mocht hij zijn jeugdopleiding verder specialiseren bij Club Brugge. Bij Oostkamp maakte hij deel uit van een ijzersterke ploeg beloften. “Ik weet nog goed dat we naar Knokke moesten. De kustformatie zou bij winst kampioen worden en had al enkele festiviteiten voorbereid. Wij troefden die formatie zowaar af. Dat blijft een van de hoogtepunten voor mij. Daarna leerde ik de reeksen klimmen en dalen kennen bij Jong Male. Het eerste kampioenschap liep als een trein.”

Een groep vrienden

“Tijdens het tweede leerde ik de keerzijde van de medaille kennen. Het verhuizen naar Dosko Sint-Kruis was een stap die ik moest zetten. Ik kwam er terecht bij een groep vrienden en werd meteen in de armen gesloten. Vijf competities lang wisselden we prachtprestaties af met dieptepunten. Toen Pieterjan Clincke, een kind van het huis, de fakkel overnam, klikte alles wonderwel. Afgelopen speeljaar werkte hij zonder assistent, coachte de beloften en de eerste ploeg. Quasi dagelijks stond hij tussen de krijtlijnen.”

“Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Pieterjan nu de vruchten plukt van zijn titanenarbeid. Hij loodste assistent Bjorn Caenepeel bij ons binnen en ze werken voorbeeldig samen. Dit is mijn beste seizoen ooit. Al jaar en dag is de kern gevormd door vrienden. Niemand geeft te kennen andere oorden op te zoeken.”

Drie belangrijke duels

“Als we ons plaatsen voor de nacompetitie, waar ik persoonlijk nauwelijks aan twijfel, dan hoeven we amper versterking aan te trekken met het oog op de hogere reeks. De jonge bende zal alweer een jaartje gerijpt hebben en er klaar voor zijn.”

“Het bestuur verdient ook een dikke pluim. Onze preses Filip Van Gheluwe is een meester in het relativeren. Problemen lost hij op met een vingerknip of een kwinkslag. Eens hij een beslissing heeft genomen, dan keert hij daar ook nooit op terug. Nu maken we ons op voor drie heel belangrijke duels: op het veld van Cercle Beernem, thuis tegen Zandvoorde en op verplaatsing naar Damme. Eind maart weten we waar we aan toe zijn. Ik zie het positief in.” (JPV)

Zondag 12 maart om 14.30 uur: VV Cercle Beernem – Dosko Sint-Kruis.