Lorenzo Frickelo (HO Oedelem – 3A) wordt T1 VKSO Zerkegem: “Eerst nog samen terugronde afwerken”

De Oostvelders reisden tevergeefs naar De Haan, waar voetballen onmogelijk bleek.

De week voordien hadden ze KWS Oudenburg van de leidersplaats laten donderen door er met 1-2 te winnen. De groep wordt geleid door een gouden duo: Koen De Bie en Lorenzo Frickelo.

Laatste seizoen

De voormalige T1 en huidig assistent Lorenzo Frickelo is aan zijn laatste maanden bezig op de Bruinberg. Vervolgens opteert hij voor een nieuwe uitdaging. “Het afscheid zal emotioneel worden, vooral omdat ik hier zes sublieme jaren beleefde. Ik startte samen met T1 Pieterjan Clincke en we promoveerden naar derde. Tijdens de twee coronajaren slaagde ik er als hoofdcoach in de groep samen te houden maar ik vreesde voor het jaar te veel. Daarom zette ik een stap terug en sta volslagen onbekende Koen De Bie bij met raad en daad.”

“Toen Rik Bouckaert totaal onverwacht VKSO Zerkegem de rug toekeerde net voor de competitiestart werd ik gecontacteerd. Op dat moment kon ik het niet opbrengen de Oostvelders in de steek te laten. Drie weken geleden werd ik opnieuw gebeld. Nu besloot ik dat de tijd wel rijp was voor een nieuwe uitdaging.”

“In Oedelem ken ik de groep door en door. Zelfs de beloften, waarmee ik twee keer de oppergaai bemachtigde. We zullen samen nog een spetterende terugronde afwerken en intussen mag Koen De Bie uitkijken naar een nieuwe assistent. Trouwens het klikt optimaal tussen ons en de voorlopige positie vijf is voor mij geen verrassing.”

Timothy Scheyving

“Volgend seizoen wordt de huidige T1 ad interim bij Zerkegem, Timothy Scheyving, die ik al 30 jaar ken, mijn assistent. We hopen daar het positieve verhaal verder te zetten. Als HO Oedelem en VKSO Zerkegem niet op hetzelfde moment aantreden zal ik aanwezig zijn langs de Vedastusstraat.” (JPV)