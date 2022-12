Laurens Maenhout (FC Veldegem):“Met Rik Bouckaert redden we ons”

Na vier nederlagen op rij en nul gescoorde goals won Rik Bouckaert zijn vijfde opdracht met Veldegem op bezoek bij Aarsele. De coach was vastbesloten om opnieuw drie punten te sprokkelen thuis tegen Eernegem. Daar staken de weergoden een stokje voor. Het veld lag er onbespeelbaar bij.

Toen het duel was uitgesteld, voerden we een gesprek met Rik Bouckaert. “Ik heb een verleden bij de Houtlanders, waar ik startte als trainer. Nog steeds ben ik verwonderd hoeveel werkkracht onze voorzitter Yvan Vermeulen verzet. Zijn rechterhand, Servaas Verhaeghe, de sportief verantwoordelijke, doet niet onder. Dagelijks vertoeft hij in de accommodaties. We zijn volop bezig met de besprekingen naar volgend kampioenschap toe. De preses wil mij erbij. We werken in een familiale sfeer, spelers worden gekoesterd maar toch ligt de vereniging niet goed in de markt. Dikwijls ontwaar ik twijfel bij onze gesprekspartners: zien ze wel een avontuur bij ons zitten?”

“Laurens Maenhout? Technisch is hij niet van de sterkste maar als je hem voorbij bent moet je hem nog twee keer passeren. Zijn loopvermogen is fenomenaal, zijn inzet voorbeeldig.”

Accenten leggen

Onder Rik Bouckaert kwam Laurens Maenhout steevast aan de aftrap. Hij is vol lof over zijn nieuwe sportieve baas. “We staan op de dertiende stek met zeven punten minder dan nummer dertien Zerkegem en met één match minder gespeeld. Met het aanwezige potentieel ben ik zeker dat we op hogere plaatsen kunnen mikken. Ik ben ervan overtuigd: met Rik Bouckaert redden we ons. Ja, hij is streng en eist dat we altijd op tijd aanwezig zijn. Wie niet komt trainen moet een goede reden hebben. Maar als je dan ziet hoe accuraat zijn oefensessies zijn, dan sta je afgemat maar met een zalig gevoel onder de douche. We zijn nog steeds ijverig op zoek naar een T2 die bij Rik past. Onze coach betoont respect voor spelers en bestuur, net zoals hij een assistent bij alles zal betrekken.”

Cruciale duels

“Zelf voetbalde ik mijn hele leven in Lichtervelde. Bij de eerste ploeg mocht ik zelden aantreden dus opteerde ik voor een nieuwe uitdaging waar ik meer speelkansen zou krijgen. Daar slaagde ik in bij Veldegem, waar ik me te pletter werk. Scoren lukte nog niet, maar als ik mijn eerste bal tegen de netten knal, dan spring ik een gat in de lucht. We genieten nu even van de winterstop. Als de trainingen hervatten, zal Rik Bouckaert wel zijn accenten leggen. We starten de terugronde met twee cruciale duels: naar VK Dudzele en thuis tegen KFC Damme. Die matchen worden cruciaal in de strijd om te overleven in derde. Ik zal er klaar voor zijn”, besluit hij.