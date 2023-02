KWS Oudenburg (3A) wil het tij keren: “We willen volgend seizoen in tweede provinciale spelen”

KWS Oudenburg is al enkele weken op de sukkel. Bestuur, spelers en zeker ook de supporters hoopten het tij te keren in de derby, thuis tegen de buren van Zerkegem. KWSO won met de kleinste score, 1-0.

“We domineerden vlot de eerste helft, creëerden tal van kansen om met een grote voorsprong de rust in te gaan, maar het bleef beperkt tot een late treffer van Kris Mahieu, vlak voor de koffie”, zuchtte verdediger Martijn Verhelst (30). “In de tweede helft vergaten we te voetballen. We mogen van geluk spreken dat de groen-zwarte spitsen vergaten te scoren en dat onze doelman, Jitse De Witte, een uitstekende partij speelde met enkele mooie reddingen.” Sinds de thuismatch tegen leider Daring Brugge, waarin we in het laatste kwartier de mist ingingen en twee punten verspeelden, draait het vierkant. We kennen een moeilijke periode. We scoren heel moeilijk en geven te veel kansen weg. Vandaag mogen we ons gelukkig achten dat we de drie punten thuishouden.”

Batterijen opladen

Hopelijk is dat voor KWSO de start van de wederopstanding. “De eerste periodetitel hebben we in elk geval op zak”, lacht Verhelst. “Volgend weekend wordt er niet gevoetbald en voor de thuiswedstrijd tegen Ruddervoorde, eind februari, kunnen we Maarten Belligh en Robbe Delrue, die op ski-reis waren, én de geblesseerden Ward Vandendriessche en Tiebe Vandekerckhove, recupereren. Wellicht zal het ook deugd doen de batterijen weer op te laden en wat meer tijd door te brengen met de vriendin. Ik speel in totaal, in drie perioden, acht jaar bij KWSO en ik wil zeker nog mijn steentje bijdragen tot de promotie.” Er volgen nog negen competitiewedstrijden, waarin de ploeg zich kan herpakken en voorbereiden op de eindronde. “De hele kern heeft bijgetekend”, zegt Martijn. “Het is de ambitie van bestuur, trainers en spelerskern om, na jaren aanmodderen in derde, volgend seizoen in tweede provinciale te spelen. Om dat te realiseren, zullen we uit een ander vaatje moeten tappen dan vandaag!”