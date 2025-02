KVP Gits moet snel punten pakken: “Ik hoop dat de spelers zelf beseffen hoe ernstig het is”

Het is stilaan van moeten voor KVP Gits. Met nog tien wedstrijden te gaan staan de Patronaatsjongens op een weinig benijdenswaardige 14de plaats. Met een 1-1 gelijkspel in het kelderduel op Keiem schoot Gits weinig op in de strijd voor het behoud.

Voorzitter Peter Hanne beseft dat dit weekend tijd is om kleur te bekennen. “Op vlak van inzet kan ik enkel tevreden zijn”, opent Hanne. “Het was geen makkelijke partij op hun kunstgrasveld, maar ik zag veel inzet. Wij openden de score vanop de stip, maar ook zij scoorden een strafschop.”

Het is van moeten

Zondag volgt een levensbelangrijke thuiswedstrijd tegen Ploegsteert, drie punten hoger gerangschikt in het klassement. “De boodschap is duidelijk: er moet gewonnen geworden. Het is gewoon van moeten. Ik hoop dat de spelers zelf ook de ernst van de situatie beseffen. Bovendien wonnen we dit seizoen nog geen enkele thuiswedstrijd. Voorgaande jaren waren de ploegen bang om naar Gits af te zakken, maar dit seizoen is het telkens net niet op ons eigen veld. Dringend tijd om daar zondag verandering in te brengen.”

“Als we zondag niet winnen, zal de paniek toch lichtjes beginnen opkomen”

Voor het seizoen was de doelstelling een eindrondeticket, nu is het behoud verzekeren de voornaamste doelstelling. “Uiteraard zijn we als bestuur niet tevreden met de stand van zaken. We hadden het liever anders gezien, maar er is nog geen reden tot paniek. We gaan uit van het beste scenario. Winnen, zo snel mogelijk punten pakken en opklimmen in het klassement. Als we zondag niet winnen, zal de paniek toch lichtjes beginnen opkomen. Maar wij gaan nog steeds uit van het beste scenario. Ploegsteert teert op heel wat ervaren spelers, bij ons lopen er heel wat jonge jongens tussen.”

Kern bijna rond

Ondertussen is Gits ook al volop bezig om hun kern voor volgend seizoen samen te stellen. Vier spelers tekenden inmiddels al: Dever (KM Torhout), Dzhankotov (Dosko Beveren), Ameel en Strubbe (beiden Hooglede). “We zijn nog op zoek naar twee defensieve versterkingen en dan is de kern rond voor het nieuwe seizoen”, besluit Hanne.