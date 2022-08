KVP Gits (3A) weet wat het wil: Goed beginnen en dan zorgeloos meedraaien

KVP Gits verspeelde vorig seizoen op de slotdag de titel, maar kon via de eindronde toch de promotie naar derde provinciale verzilveren. De Patronaatsjongens hopen een vaste waarde in derde te worden en rekenen op een seizoen zonder degradatiezorgen.

Trainer Ringo Taillieu leidde zijn team vorig jaar naar een promotie en zijn ambitie is erg duidelijk: “Ons doel was om zo snel mogelijk naar derde terug te keren. We willen er nu graag een tijdje blijven. Vandaar dat ons seizoen geslaagd zal zijn als we niet degraderen. Hopelijk wordt het een rustig seizoen.”

Kapitein Dennis Vervelghe is gestopt met voetballen en ook gevestigde waarden Dempsey Vanhecke en Ensor Despeghel hangen de schoenen aan de haak. Inkomend zijn er een viertal transfers gebeurd. “Emiel Debruyne keert terug, dat moet onze diepe spits worden”, vervolgt Taillieu. “We speelden de afgelopen seizoenen doelbewust met veel Gitsenaars. Ook nu gaan er weer jongeren uit de U21 hun kans krijgen.”

Gunstige reeks

Gits komt uit in de A-reeks, tot grote tevredenheid van de coach. “Op papier zou dit de makkelijkste van de drie reeksen moeten zijn. De reeks lijkt me alvast een stuk doenbaarder dan de Kortrijkse reeks. In de A-reeks zitten heel wat ploegen die ook net de overstap vanuit vierde hebben gemaakt: dat worden dus onze concurrenten in de strijd om het behoud. Bovendien krijgen we met Hooglede, Staden en Roeselare-Daisel B ook een paar derby’s. De derby tegen Hooglede leeft heel erg. Zulke wedstrijden zijn altijd leuk, maar het is niet in die wedstrijden dat wij onze punten moeten halen. Hooglede is wat mij betreft de gedoodverfde titelkandidaat en ik zie ze los kampioen spelen, met minstens tien punten verschil. Punten afsnoepen van hen zouden gouden punten zijn, maar nog liever win ik tegen onze rechtstreekse concurrenten.”

Starten doet Gits met het drieluik Vleteren, Dikkebus en Ichtegem. “Vleteren en Ichtegem zijn bekende namen, want ze zaten vorig jaar ook in onze reeks. Het zal erg belangrijk zijn om in die eerste wedstrijden al punten te oogsten zodat we zorgeloos kunnen meedraaien in het klassement.” (JT)