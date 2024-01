KVK Westhoek (3A) hervat met topper in Wielsbeke: “De focus bij onszelf leggen”

Vier weken na de klinkende thuisoverwinning tegen SC Blankenberge hervat KVK Westhoek zondag de competitie in derde nationale A. De start van 2024 wordt meteen stevig, met een verplaatsing naar eerste achtervolger SC Wielsbeke. In de heenronde kwam Wielsbeke met 1-2 winnen in het Crackstadion.

Na de match tegen Blankenberge mochten de spelers van trainer Bram Lucker even uitrusten. “Ze bleven twee weken thuis. De eerste week waren ze volledig vrij en in de tweede week gaven we hen de opdracht om drie looptrainingen af te werken”, zegt Bram Lucker. “Vorige week herbegonnen we met de trainingen en toen werd er drie keer getraind.”

Zondag wacht een trip naar Wielsbeke. Een topper tussen de leider en de tweede. Thuis verloor Westhoek met 1-2 van Wielsbeke. Wat volgde waren zes opeenvolgende zeges. “We kijken niet te veel naar onze tegenstander. Ik wil de focus bij onszelf leggen. Onze ploeg wil zich bewijzen en is heel gemotiveerd om elke week het goede van voor Nieuwjaar te bevestigen. Zondag is er alvast een eerste mooie uitdaging.”

De coach zag de tegenstander recent aan het werk in Kalken, een vooruitgeschoven wedstrijd. Het was voor Wielsbeke een eerste zege na een drie op twaalf.

Op de afspraak zijn

“Wielsbeke is een goed uitgebalanceerd en stevig elftal. Het heeft een nieuwe trainer. Behalve enkele andere accenten, is er niet veel veranderd. Dat ze vóór Kalken punten lieten liggen, zegt veel over deze reeks. Het niveau ligt dicht bij elkaar en iedereen kan van iedereen winnen. Het is belangrijk dat je elke week op de afspraak bent.”

De 42-jarige Roeselarenaar zal het zondag misschien zonder Kristi Kullaj moeten doen. “Hij kwam op training ongelukkig ten val en liep een schouderblessure op. Het is afwachten of hij wedstrijdfit geraakt. Ik hoop de komende weken ook spelers te recupereren die voor Nieuwjaar amper speelden.”

Huiswerk

Intussen zijn ze bij Westhoek bezig met het huiswerk voor volgend seizoen. Met Aboubacar Keita is er een nieuwe spits aangetrokken. “Hij komt over van Dottenijs en is een snelle spits die op alle aanvallende posities uit de voeten kan. Aboubacar is technisch sterk, hij scoorde tien keer voor zijn ploeg. Verder kijken we vooral naar het behoud van de huidige kern. Ik voer daarin de meeste gesprekken met de spelers. Eventueel komen er in een later stadium nog extra inkomende transfers. Daarvoor is het nog even afwachten”, geeft de leerkracht in het buitengewoon secundair onderwijs nog mee.

Zondag 14 januari om 14.30 uur: SC Wielsbeke KVK West-hoek.