Kristof Rondelez depanneert Sporting Keiem (3A) als T1: “Ik beschik heel duidelijk over een gretige groep”

Na het vertrek van Donny Vanderper had Sporting Keiem nog hetzelfde weekend een vervanger gevonden. Kristof Rondelez (44) neemt tot het einde van het seizoen over als T1 en hoopt af te sluiten in de linkerkolom.

Lang moest Kristof Rondelez er niet over nadenken toen Keiem bij hem aanklopte om de taak van Donny Vanderper over te nemen. “Het weekend dat bekend geraakte dat Donny vertrok, zaten we op zondagochtend al samen. Alles was snel in kannen en kruiken en het was eigenlijk zelfs de bedoeling om op zondagmiddag al meteen op de bank te zitten, maar vanwege de staat van het terrein werd de match tegen Dikkebus uitgesteld. Maar veel tijd om te twijfelen was er dus niet”, lacht Kristof Rondelez.

Logische keuze

“Het is uiteindelijk een logische keuze. Ik ben immers van Keiem, woon vlak bij het veld en ken dus het Keiemse huis. Ik had momenteel niets om handen in de voetbalwereld en bovendien ken ik na mijn passage van vorig seizoen bij KRC De Panne derde provinciale behoorlijk goed. Natuurlijk zijn er wel wat nieuwe namen, maar in grote lijnen weet ik wel wat ik van de meeste ploegen mag verwachten.”

Mijn eerste indrukken over de Keiemse kern zijn alvast positief

Met Kevin Holvoet legde Sporting wel al zijn T1 voor volgend seizoen vast. Voor Kristof wordt het dus een avontuur van slechts een aantal maanden. “Ik ben hier met gezonde goesting en ambities weer aan de slag gegaan. Na enkele maanden zonder voetbal was ik niet actief op zoek naar iets nieuws, maar ik stond wel open voor een gepaste nieuwe uitdaging, zoals deze opportuniteit. Of ik na dit seizoen weer ergens aan de slag zal gaan, kan ik nu nog niet zeggen. We zien wel wat er op mijn pad komt. Mijn eerste indrukken over de Keiemse kern zijn alvast positief. Ik ken de meeste spelers en beschik duidelijk over een gretige groep. We moeten niet meer naar onder kijken en zijn bezig aan een rustig seizoen. Een eindronde zit er waarschijnlijk ook niet meer in, maar ik hoop dat we ergens in de linkerkolom kunnen eindigen.”

Ex-ploeg

Na de inhaalmatch van afgelopen woensdag tegen Sparta Dikkebus staat er zaterdag tegen Komen-Waasten al een nieuw thuisduel gepland. “Ik heb zondag Komen-Waasten zien spelen tegen Proven en het is een stevige ploeg. Ze spelen degelijk voetbal, dus ik verwacht me aan een lastige partij. Op 20 maart staat ook nog de match tegen mijn ex-ploeg De Panne op het programma. Ik zal er veel oude bekenden ontmoeten, wat het voor mij toch een speciale wedstrijd zal maken”, besluit de ex-coach van KSV Diksmuide, VV Alveringem en De Panne.

Zaterdag 19 februari om 19 uur: Sporting Keiem – Jespo Comines-Warneton.