Kristof Notredame (45) is wellicht oudste speler in provinciaal voetbal: “Als het kan, speel ik tot mijn vijftigste”

De voorbereiding bij derdeprovincialer GS Voormezele is niet vlekkeloos verlopen. Ongetwijfeld het gevolg van de vele afwezigen op training, door allerlei omstandigheden. Op één speler kon coach Gerdy Saelens wel altijd rekenen: ouderdomsdeken Kristof Notredame, die op zijn 45ste nog altijd in het hart van de defensie staat.

“Ik merk dat er sinds covid veel veranderd is bij de opvattingen van bepaalde spelers”, vertelt Kristof Notredame. “Toen ik nog jong was, was iedereen al op vakantie geweest als de voorbereiding bij de clubs begon. Nu vertrekt men nog in juli en augustus, waardoor bij veel provinciale ploegen de voorbereidingen in de war worden gestuurd. Sommige clubs moesten zelfs forfait geven wegens spelerstekort. Gelukkig was dat bij Voormezele niet het geval. We zijn wel pas sinds half augustus compleet.”

17 clubs in 31 jaar

Kristof was een laatbloeier in het voetbal. “Mijn eerste favoriete sport was eigenlijk zwemmen. Van mijn vierde tot veertiende trainde ik bijna iedere dag, en met resultaat want ooit was ik in mijn categorie Belgisch kampioen op de honderd meter schoolslag. Toen mijn ‘apenjaren’ waren aangebroken, koos ik voor voetbal. Ik heb me als veertienjarige zelfs ingeschreven zonder medeweten van mijn ouders. Twee seizoenen later maakte ik al mijn debuut bij de eerste ploeg; uiteindelijk heb ik het tot in vierde klasse geschopt. In de 31 jaar die ik nu actief ben als voetballer heb ik zeventien clubs gehad. Dat komt omdat ik altijd het hoogst haalbare uit mijn carrière wilde en wil halen. Mijn mooiste tijden beleef ik nu bij Voormezele, waar vriendschap troef is. Maar Club Roeselare en het gezellige Rodenbachstadion ga ik ook niet vlug vergeten.”

“Ik zal zeker nog niet stellen dat Voormezele mijn laatste club is”

Ondanks zijn 45 jaar is Kristof nog lang niet van plan om te stoppen. “Ik ben het voetbalspelletje nog niet beu. Als mijn conditie het toelaat en ik gespaard blijf van ernstige blessures, dan wil ik ermee doorgaan tot mijn vijftigste. Ik zal dus zeker nog niet stellen dat Voormezele mijn laatste club is. Als er een ploeg van hogerop contact opneemt in de volgende jaren, dan ga ik zeker eens praten, maar de kans daartoe wordt natuurlijk met de dag kleiner.”

Ambities

Gold Star is dit seizoen een van de nieuwkomers in derde provinciale, na promotie via de eindronde. Met welke ambities? “Met deze kern moeten we in de eerste acht kunnen eindigen. Als het wat minder is, zal ik ontgoocheld zijn, en wellicht velen met mij. We zijn goed versterkt in alle linies, en de kern is ruimer geworden. Dat betekent een grotere concurrentie en daardoor wellicht ook betere resultaten. Dat wil nu niet zeggen dat we zullen kunnen wedijveren met ploegen als Beselare en Dikkebus. Die hebben echt ervaring binnengehaald om constant in de top mee te draaien en zelfs voor de titel te gaan. Zelf verwacht ik ook veel van een gevestigde waarde als VP Gits. Met hun nieuwe coach zullen ze ongetwijfeld ook de top viseren. En er zijn altijd wel verrassingen. Ik verwacht dus een heel aantrekkelijke reeks, met wekelijks wel ergens een verrassing.”

Linkerkolom

“Zondag starten we thuis meteen met een klepper, tegen VP Gits. Daarna is er de burenstrijd met Elverdinge, en voorts spelen we in september nog tegen KSV De Ruiter, Vleteren en Kortemark. Daarna kunnen we een eerste balans opmaken en hopelijk is die positief. Als we dan al in de linkerkolom staan, zal wellicht niemand klagen. Een start is immers belangrijk voor het verder verloop van de competitie”, besluit de kredietbemiddelaar uit Houthem.