Kris Brackx (E. De Haan) tevreden over voorbereiding: “We horen thuis in tweede provinciale”

Derdeprovincialer Eendracht De Haan speelde een prima voorbereiding. Na vier gewonnen duels tegen haalbare tegenstanders stootte de kustploeg door in de Beker van West-Vlaanderen. Na de oefenmatch tegen KSV Bredene, dat de promotie ambieert naar eerste, hoorden we een tevreden trainer Kris Brackx.

“Augustus is positief verlopen”, vertelt Kris Brackx, die aan zijn achtste seizoen begint bij dezelfde club, een zeldzaamheid in het huidige voetbal. “Ik heb geen reden om te versassen. Na zeven seizoenen hebben we met spijt afscheid genomen van de ervaren doelman Stefaan Thieren. We hebben met Dannick Vanhelsuwé en Jonas Loones twee nieuwe keepers aangetrokken. Nick Van Den Kerckhove is nieuw op het middenveld en met Ennouar Jamay en Florian Vandyck hebben we er nog twee beloftevolle, aanvallende talenten bij. Ik ben tevreden met onze voorbereiding en we kijken met spanning uit naar de start van de competitie.”

Leerrijke oefenmatch

Het eerste uur heeft De Haan aardig meegevoetbald met het tweede elftal van SV Bredene. “We creëerden meerdere doelrijpe kansen maar wisten ze niet te verzilveren”, vervolgt de Bredenaar. “De 1-1 tussenstand bij de rust was meer dan verdiend. In de tweede helft liet SV Bredene zijn toppers opdraven. Onze jongens waren vermoeid en kregen het lastig. Op organisatie konden we de schade beperken tot één tegendoelpunt. Op het einde scoorde de thuisploeg een derde keer. Het was voor ons een leerrijke oefengalop, een serieuze waardemeter voor de komende weken. Het is de bedoeling dat we een stevige start nemen in een spannende competitie met een favorietenrol voor KWS Oudenburg, SC Beernem en Daring Ruddervoorde. Wij ambiëren deelname aan de eindronde en misschien de promotie naar tweede provinciale, waar er een gezonde club als Eendracht De Haan in thuishoort.”