Kris Brackx (De Haan 3A): “We zijn goed bezig”

Eendracht De Haan ging met 0-4 winnen op het veld van Pittem, een rechtstreekse tegenstander in de strijd voor de tweede periodetitel. Met een reeks van 15 op 15 staat de kustploeg mooi aan de leiding. Zondag wacht een thuiswedstrijd tegen Oedelem, de killers van leider Oudenburg. Trainer Kris Brackx kijkt met ambitie uit naar de komende wedstrijden. “De jongste vijf wedstrijden zijn we goed bezig”, legt Kris uit.

“Tegen Eendracht Brugge, Vamos Zandvoorde, Dudzele, Damme en Pittem pakken we vijftien op vijftien, met een doelsaldo van 25 voor en slechts één tegen. Ik ben de eerste om toe te geven dat het wedstrijden waren tegen ploegen uit de rechterkolom. Daartegenover staat dat elke wedstrijd moet gespeeld worden. Ondanks de afwezigheid van de geschorste Jonas Vanden Velde en de geblesseerde Brian Laplasse hebben we de matchen tot een goed einde gebracht, dankzij uitstekende prestaties van het hele team. In Pittem stond het al 0-2 bij de rust en we hebben nog tal van kansen verkeken. Kort na de rust werd het ook 0-3 en we zaten op rozen, dankzij een hattrick van spits Jens Boey. De steile opgang naar de derde plaats is te danken aan onze inzet en efficiëntie.”

Kris Brackx hoopt natuurlijk dat de kustploeg op dit elan kan doorgaan. “De thuiswedstrijd van zondag tegen Oedelem, dat met zes punten verschil ook een directe concurrent is in de strijd voor de tweede periodetitel, wordt een serieuze waardemeter. In de heenwedstrijd verloren we met 4-2. Afgelopen zondag klopten ze leider Oudenburg op eigen terrein en ze tellen ook nog een wedstrijd minder. We mogen ons dus verwachten aan een gemotiveerde tegenstander. We kijken er vol vertrouwen naar uit. Niet verliezen, liefst winnen, is de boodschap. Ik ben aan mijn achtste seizoen toe als trainer van Eendracht De Haan. Uiteraard is het meer dan ooit de ambitie om een ticket voor de eindronde in de wacht te slepen. Het seizoen duurt nog lang maar de match van zondag, thuis tegen Oedelem, en de topper tegen WS Oudenburg, kort na nieuwjaar, kunnen straks beslissend zijn in de titelstrijd.” (FRO)