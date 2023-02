KFC Aarsele (3A) zoekt nieuwe hoofdcoach: “Qua spelers gaan we niet zwaar op de transfermarkt”

Aan het einde van het seizoen neemt Pieter Danneels afscheid van KFC Aarsele als hoofdcoach. De Oost-Vlaming neemt een sabbatjaar om zijn UEFA B-licentie te halen. Er zijn volgens sportief verantwoordelijke Dirk De Smul (56) al enkele kandidaturen binnengelopen. Eerstdaags wil men de knoop doorhakken, zodat de toekomstige T1 inspraak krijgt in het transferbeleid voor volgend seizoen.

“Bij de onderhandelingen voor volgend seizoen liet Pieter meteen verstaan dat hij voor de volgende campagne andere prioriteiten stelt”, opent Dirk. “Zo wil hij een hoger trainersdiploma. Door een moeilijkere gezinssituatie kan hij niet langer onze hoofdcoach blijven. Daardoor hebben we meteen een nieuwe vacature uitgeschreven waarbij we zoeken naar een jonge ambitieuze trainer. Direct zijn er enkele kandidaturen binnengelopen, die we één per één op de club laten komen voor een gesprek. Uiteindelijk gaan we eerstdaags beslissen wie het best bij onze club en in ons plaatje past, maar sowieso blijft Pieter hier voor de rest van het seizoen. Wel willen we onze nieuwe coach betrekken in de gesprekken met mogelijke nieuwe spelers. Met de huidige kern zijn we voor goed 95 procent rond. Twee jonge gasten zoeken andere oorden op en één iemand stopt, de rest blijft. We gaan dus echt niet zwaar op de transfermarkt. Het is enkel onze bedoeling om de kern in de breedte te versterken, zodat de concurrentie nog groter is, maar sowieso zijn we niet ontevreden over ons debuut in derde provinciale. Ik ben er zelfs rotsvast van overtuigd dat, als we compleet waren gebleven, we nu in de top vijf zouden staan, maar een vaste stek in de top acht is zeker ook niet slecht”, aldus de bediende uit Aarsele. (SBR)