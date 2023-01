Kenzo Compernolle (HO Oedelem): “Onze trouwe supporters liggen echt wakker van deze derby ”

Onder leiding van de in de regio totaal onbekende coach Koen De Bie startten de Oostvelders furieus aan de competitie en voerden zelfs enkele weken de klassering aan. Na 18 duels bezetten ze nog steeds positie vijf en maken ze kans op nacompetitie.

De recente wedstrijd tegen leider Daring Brugge ging verloren. T1 Koen De Bie zocht geen verontschuldigingen in zijn vertimmerde ploeg maar benadrukte de logische zege van de jongens van het Tempelhof. De Bruinberg maakt zich nu klaar voor de derby tegen VVC Beernem. We staken ons licht op bij sterkhouder Kenzo Compernolle. “Je mag stellen dat ik stilaan een van de ouderdomsdekens ben hier op het Oostveld. Afgelopen competitie dacht ik heel even om de schoenen op te bergen en voluit te gaan voor mijn andere hobby: het wielrennen. Dat heb ik gelukkig niet gedaan, want ik amuseer me.”

Hondstrouwe aanhang

“Voor mij is dit burenduel tegen Beernem een match zoals elke andere maar ik begrijp dat supporters daarvan wakker liggen. We hebben een hondstrouwe aanhang waaronder prachtmensen die hier al 10 of 20 jaar aanwezig zijn bij elke thuismatch. Ze willen echt dat we die derby winnen. Natuurlijk zullen we er alles aan doen al gaan we wekelijks voluit hoor. Trouwens onze groep aast op een stek in de nacompetitie, dat zou een fantastische beleving worden en een bekroning voor onze trainers Koen De Bie en Lorenzo Frickelo. En wat mezelf betreft, ik kan het nog net opbrengen om na een zware dagtaak in de bouw te komen trainen maar het is doorbijten. Tijd om te eten en mijn voetbalzak klaar te maken is er nauwelijks. Als we dan een match winnen maakt dat veel goed. Ik speel in het steunvlak, afwisselend als offensieve of verdedigende middenvelder, mijn geliefkoosde posities.” (JPV)

Zondag 29 januari om 14.30 uur: HO Oostveld Oedelem – VVC Cercle Beernem A.