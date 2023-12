Kapitein Jens Debaene aast op revanche met TSC Proven

Na twee thuisnederlagen tegen KEVC Beselare (1-3) en Sporting Keiem (2-3) wil TSC Proven zaterdag de rug rechten tegen US Ploegsteert. Net als Proven tellen de Henegouwers 20 op 42 in derde provinciale A.

“Een onnodige nederlaag waarbij enkele arbitrale beslissingen niet in ons voordeel waren”, blikt kapitein Jens Debaene (29) terug op de nederlaag tegen Keiem. “Ondanks een man minder konden we nog terugkeren tot 2-3. Op fysiek vlak namen we nog de bovenhand en er waren kansen op de gelijkmaker, maar helaas viel die niet.”

Twee verliezen op rij

Proven krijgt zaterdag nog een herkansing om 2023 met een positieve noot af te sluiten. Daarvoor is er de uitgestelde match in en tegen US Ploegsteert. “Drie weken geleden lag hun veld vol sneeuw. We reden toch naar daar, maar beseften al snel dat spelen niet mogelijk was. Zaterdag hopen we om de drie punten mee te pakken naar Proven. Ploegsteert verloor ook hun laatste twee matchen: met 7-0 tegen SK Staden en 0-3 tegen SK Elverdinge. Er zullen dus twee ploegen aan de aftrap verschijnen die op sportieve revanche uit zijn. Bij winst komen we op vier punten van de vijfde plaats. Bij een nederlaag zullen we helaas niet naar boven mogen kijken, maar naar onderen. De ploegen onder ons pakten de voorbije weken veel punten. Na Nieuwjaar hervatten we de trainingen. De match tegen SK Elverdinge op 7 januari komt er snel aan”, zegt Jens, die een echte clubspeler is. Op enkele jaren KBS Poperinge na is hij al zijn hele voetbalcarrière actief bij TSC Proven. “Er werden enkele gerichte versterkingen aangetrokken. Ik hoop dat we nog kunnen meedoen voor de eindronde. Ook voor volgend seizoen heb ik al een mondeling akkoord gegeven om te blijven”, aldus de architect, die als centrale verdediger speelt.