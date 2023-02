Jonathan Mascaux aan de leiding met Daring Brugge (3A): “We strijden als leeuwen voor elkaar op het veld”

T1 Preben Verbandt van Daring Brugge (3A) pakte uit met een oneliner: “Zet twee goals op een dubbele grote rechthoek, verdeel de groep vijf tegen vijf en je krijgt een heel scherpe training.” Zo gaan de jongens van het Tempelhof door het leven: gekken en grollen in de kantine maar kop voor de bal op het oefenveld. Het resultaat is zichtbaar: ze staan tien punten los op nummer twee Eendracht De Haan.

We interviewden de nieuwe T2 Michael Hollevoet bij de start van de competitie. Hij uitte profetische woorden: “Je zult van ons horen, luid en hard!”

Met nog negen duels voor de boeg krijgt de assistent overschot van gelijk. Jonathan Mascaux is een van de geheime wapens. In de zes puntenmatch tegen De Haan, begin februari, liet de net op tram drie gestapte superspits drie keer de netten trillen. De week daarop tegen Veldegem lukte hij één treffer. Na een voetballuw weekend wacht nu de altijd lastige trip naar het VVC Beernem van coach Franky Mestdag.

Voetbalvrienden

Jonathan Mascaux leeft rustig naar die topper toe. “In 2018 ruilde ik VKSO Zerkegem, waar ik furore maakte, voor Daring Brugge. Mooie tijden beleefde ik in mijn eerste periode maar tevens werd ik genekt door blessurelast. Afgelopen kampioenschap beproefde ik mijn geluk bij Dosko Sint-Kruis. Dikke vrienden als Kobe Vandeweghe en Vincenzo De Swarte, om er maar een paar te noemen, bleven maar aan mijn oren zeuren om terug te keren. We zijn altijd samen, zowel binnen als buiten de voetbalwereld.”

Laatste rechte lijn

“Als goalgetter ben ik meer dan iemand anders afhankelijk van de ploegmaats. Ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. Rond het penaltypunt durf ik inderdaad staalhard uithalen. Mijn laatste goal, tegen Veldegem, bleek het resultaat van magistraal ploegwerk. Ik hoefde de assist van Mats Compernolle maar tegen de netten te tikken. We beschikken allerminst over het meest getalenteerde geheel uit de reeks. Wel dwingen we het geluk af want als leeuwen strijden we voor elkaar. De ene herstelt de fout van de andere.”

“Nu nog falen zou de grootste teleurstelling uit mijn hele voetbalcarrière betekenen”

“Nu maken we ons op voor de laatste rechte lijn. Nog negen duels te gaan. Na de trip naar Beernem komt Oudenburg op bezoek. Dit lijken me opnieuw twee cruciale matchen. Anderzijds, als je met nog negen opdrachten voor de boeg de klassering aanvoert met tien punten voorsprong, dan zou nu nog falen de grootste teleurstelling uit mijn voetbalcarrière betekenen. Of we klaar zijn voor tweede? Stel me die vraag nog eens als we wiskundig zeker zijn van promotie.” (JPV)