Johnny Bleyaert keert terug bij KFC Damme (3A) en volgt Peter Linskens op

Kort na het nieuws over het ontslag van Peter Linskens bij KFC Damme werd de nieuwe T1 aangeduid. Johnny Bleyaert keert terug naar huis.

Johnny Bleyaert was zowat tien jaar geleden de succescoach van SVV Damme in de hogere provinciale reeksen. Hij vormde een unieke schakel met zijn T2 en vriend Koen Thiebaut (nu T3 bij KSC Blankenberge) en oogstte jaar na jaar successen bij de vereniging uit zijn woonplaats. Ook na zijn vertrek bleven de contacten want broer Benny vervult er trainers- en bestuursfuncties bij de fusieclub. Ook volgde Johnny geregeld als supporter de matchen van KFC Damme.

Stempel drukken

Johnny Bleyaert voetbalde op hoog niveau. Hij doorliep alle jeugdrangen van Cercle Brugge en haalde de A-kern. Later volgden de eerste elftallen van Eendracht Aalter in bevordering, KM Torhout in derde nationale en FC Veldegem in tweede provinciale. Bij laatstgenoemde debuteerde Johnny Bleyaert als hoofdcoach. Hij vervolgde zijn trainersloopbaan bij Maldegem, Blankenberge, SVV Damme en VK Adegem. Bij de drie laatstgenoemde ploegen werd hij steevast bijgestaan door zij vriend en professionele T2 Koen Thiebaut.

(JPV)