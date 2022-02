Jespo Komen-Waasten (3A) ziet match gestaakt na tien minuten: “Hopelijk op tijd voor inhaalmatch”

Jespo Comines-Warneton speelde zaterdagavond op Keiem. De wedstrijd werd na tien minuten gestaakt door de opkomende stormwind.

In de aanvangsfase pakte Lucas Castelein (20) rood na een natrap. Het is nog onduidelijk of er een schorsing zal volgen aangezien de wedstrijd niet werd uitgespeeld. Het was Keiem die de wedstrijd in handen nam en voor het eerste doelgevaar zorgde. Als laatste man ging Lucas Castelein in duel met de Keiemse speler. Het duw- en trekwerk eindigde met een trap van de Komense speler en een directe uitsluiting. Zondag bestaat de kans dat hij de wedstrijd tegen Beselare mist. “Indien het zo is dan reken ik op de ploeg, want we willen allen zo graag de eindronde spelen. En Beselare is één van de rechtstreekse concurrenten. Punten pakken, en bij voorkeur de volle drie, is zeker de boodschap.”

Franse ploegen

Lucas speelt nu zijn tweede jaar bij Komen-Waasten en komt over van FC Houthem. “Met Houthem speelde ik in vierde provinciale. In derde ligt het niveau merkbaar hoger en wordt meer gevoetbald.” Lucas woont in het Franse Comines en volgde zijn jeugdopleiding bij diverse Franse ploegen om uiteindelijk bij Houthem te debuteren in de eerste ploeg. Zijn eerste jaar Komen werd gedwarsboomd door het stopzetten van de competitie door corona.

“Ik werkte verder aan mijn conditie door veel te lopen en naar de fitness te trekken. Zo begon ik met weinig achterstand aan de start van dit nieuwe seizoen.” De Fransman is een supporter van LOSC Lille en volgt regelmatig de wedstrijden van de Franse topploeg ter plaatse. De inhaalmatch op Keiem is voorzien op woensdag 2 maart om 20uur. “Hopelijk kunnen we allen tijdig vertrekken op deze midweekse dag die voor ons allen een werkdag is. Reken maar een verplaatsing van een uur naar Keiem.” Vorige zaterdag had de scheidsrechter voor de aanvang van de wedstrijd al zijn twijfels geuit over het laten doorgaan van de wedstrijd. De bedoeling was uiteindelijk zeker de eerste helft uit te spelen. Het werden uiteindelijk 10’. (MDN)

Zondag 27 februari om 15 uur: Jespo Comines-Warneton Beselare.