Jelle Dudal speelt bij VVC Beernem A (3A): “Ik zal het vertrouwen van de coach niet beschamen”

Na tien seizoenen bij Excelsior Zedelgem speelt Jelle Dudal nu voor Beernem, waar hij het slot op de deur moet zijn. “Het vertrek knaagt”, zegt hij eerlijk. “En ik had niet verwacht dat Beernem zou degraderen. Maar ik ben een man van mijn woord.”

Jelle Dudal woont met zijn gezin tijdelijk in het huis van zijn ouders, pal tegenover het vroegere terrein van SK Steenbrugge, achter de Abdij.

Hij startte zijn carrière bij de duiveltjes in Oostkamp. Daarna ging het richting Cercle Brugge. “Dat was een schitterende periode. Kevin De Bruyne is een leeftijdsgenoot en ooit speelde ik tegen hem. Tijdens een tornooi in Frankrijk voetbalde ik tegen Eden Hazard. Dat zijn momenten die blijven hangen. Bij KVO speelde ik tot en met de reeks van de beloften. Mijn ouders kenden Rik Bouckaert, die toen coach van Zedelgem was, goed. Ik trok er naartoe – dat is intussen al tien jaar geleden.”

Identiteit weg

“Eerlijk, ik had er graag mijn carrière afgesloten. Als je al die kleppers andere oorden ziet opzoeken, begin je te twijfelen. We voetbalden een eeuwigheid samen. Maar er werden nieuwelingen aangetrokken en ik had het gevoel dat de typische identiteit van Excelsior aan het verdwijnen was: qua karaktersterkte zullen er niet veel rivalen ons overtreffen.”

“Het vertrek knaagt. Ik had het gevoel dat die ouderdomsdekens hadden willen bijtekenen als het bestuur een kleine inspanning had gedaan. Maar goed, het respect blijft. Ik kreeg wel relatief vlug andere ploegen aan de lijn. Gregory Messina en ikzelf werden gecontacteerd door Beernem. We gingen samen op gesprek en besloten op Drogenbrood onze loopbaan verder te zetten. We zullen zij aan zij het slot op de deur vormen.”

“Dat is een heel nieuwe uitdaging, want we hadden nooit verwacht dat onze nieuwe club zou degraderen. Het blijkt moeilijker dan verwacht om de aanpassing van eerste naar derde provinciale te maken. Maar mijn woord verbreek ik nooit. We zullen er het beste van maken. Trouwens, ik voel nu al blind vertrouwen van coach Tom Ruytinx. Dat zal ik niet beschamen.” (JPV)

Zaterdag 3 september om 19 uur: KSV Pittem A – VV Cercle Beernem A