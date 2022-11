JC Decat over derby Vamos Zandvoorde – KWS Oudenburg: “Waarom zouden we niet kunnen stunten?”

In een ver verleden was de derby tussen Vamos (Union) Zandvoorde en KWS Oudenburg steeds een klapper waar door trainers, spelers en supporters, enorm naar uitgekeken werd. Anno 2022 is deze match veel van zijn spanning en sensatie verloren. Vamos staat onderaan, White Star prijkt bovenaan. Het verschil bedraagt 28 punten en vraag is of dat zaterdagavond ook zichtbaar zal zijn op het veld, naast de spoorlijn Oostende-Brussel.

Verrassing mogelijk

Leider WS Oudenburg heeft al de eerste periodetitel op zak en vorig weekend kwam de ploeg niet in actie. De topper tegen Daring Brugge werd verplaatst naar 8 januari. Vamos ging met 5-2 onderuit in Aarsele. Trainer Jean-Claude Decat kijkt met gemengde gevoelens uit naar de derby. “Het wordt moeilijk om iets te rapen tegen leider Oudenburg, maar elke wedstrijd moet gespeeld worden. Iedereen ziet ons al degraderen maar zo lang er leven is, is er hoop.”

“Het is een tegenvaller dat onze doelman, Sam Vanthomme een schorsing van drie maanden heeft opgelopen. We scoren moeilijk en we slikken te gemakkelijk doelpunten. Bij een achterstand gaan de kopjes te snel naar beneden. De jongens komen wel nog met veel goesting naar de training en ik ben er zeker van dat ze zaterdag zullen knokken om zo lang mogelijk de nul op het bord te houden. Waarom zouden we tegen de buren niet voor de verrassing kunnen zorgen?”

Spits Alan Van Laer amuseert zich nog bij Vamos, ondanks de tegenvallende resultaten. “Bij een 3-0 achterstand in Aarsele, vochten we terug tot 3-2. Onze aanvallende risico’s werden keihard afgestraft en zo verloren we nog met 5-2. Toch hebben we vertrouwen getankt voor de derby tegen Oudenburg. We groeien als groep en ik kijk ernaar uit om tegen de leiders te spelen.”

