Jason Herman gelooft nog in het behoud voor SK Elverdinge

SK Elverdinge verloor vorig weekend in derde provinciale A met het kleinste verschil van TSC Proven. Het was de derde nederlaag op rij en de 15de in 24 matchen. De komende weken hoopt SKE om alsnog het behoud verzekeren. Zondag komt SK Staden op bezoek in de Pierre Maes Arena.

Jason Herman stond 90 minuten op het veld tegen Proven. “In de eerste helft hield onze doelman Tim De Bakker ons enkele keren recht en na de rust herstelden we het evenwicht. Toch slikten we nog een tegengoal en nadien misten we twee keer alleen op doel”, doet de 31-jarige Langemarkenaar het relaas. “We vergeten vaak onszelf te belonen. Vorig jaar speelden we meer dan tien keer gelijk en dergelijke matchen resulteren nu vaker in nederlagen. Bovendien hebben we enkele langdurig geblesseerden en voelen we het vertrek van Travis Roelens, die vorig jaar een van de sterkhouders was.”

Elverdinge heeft de tweede slechtste aanval en tweede slechtste verdediging, enkel Voormezele doet slechter. “Het geloof in het behoud blijft wel aanwezig. We bengelen al een heel seizoen onderin en beseffen dat er dringend punten gepakt moeten worden. Thuis kunnen we iets meer en we spelen nog vier keer op eigen veld in de laatste zes matchen. We wonnen eerder al van Poperinge en haalden een punt tegen Dadizele. Zondag wacht SK Staden, opnieuw een stevige tegenstander. Niels Grimonprez zit dan een schorsingsdag uit. De verplaatsingen zijn tegen twee rechtstreekse concurrenten Gits en Boezinge B. De 11 op 15 van net voor en net na Nieuwjaar zal nog eens nodig zijn om minstens twee ploegen achter ons te laten.”

Sfeer is goed

De club is ook volop bezig met volgend seizoen. Met Jakob Depouvre en Niels Vanneste haalde de club twee aanwinsten. “Zelf blij ik sowieso aan boord, net als het grootste deel van de kern. Eerst wilde ik afwachten tot we meer wisten voor volgend seizoen. Ondanks de mindere resultaten is de sfeer goed en met Alex Verlinde hebben we een goeie trainer.” (API)

Zondag 16 maart om 15 uur: SK Elverdinge SK Staden.