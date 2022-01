Jan Lafaut stapt op, Frank Neve neemt over bij SK Roeselare-Daisel B (3A): “Veel beloftes zijn nooit nagekomen”

Het is een bewogen begin van het nieuwe jaar geworden bij de Roeselaars-Daiselse B-ploeg, nadat trainer Jan Lafaut vorige week besliste om er een punt achter te zetten. Een plotwending die er volgens de 54-jarige Lauwenaar door een wat stroeve verhouding met de mensen van hogerhand al een tijdje zat aan te komen.

“Het stoot mij vooral tegen de borst dat er door enkele bestuursleden heel veel beloftes zijn gemaakt die uiteindelijk nooit zijn nagekomen. Ik kan begrijpen dat er heel veel aandacht naar onze A-ploeg is gegaan, maar we hebben bij de B’s dit seizoen al enorm veel energie moeten steken in dingen die eigenlijk nog altijd niet in orde zijn, en dan houdt het helaas ooit ook eens op. Over welke zaken het dan zoal gaat? Onze wedstrijdkledij bijvoorbeeld die nog altijd die van vorig jaar is.”

“Of de levering van onze trainingspakketten die al een hele tijd aansleept. En het feit dat we plots in Roeselare moesten gaan trainen: een verplaatsing die voor enkele van mijn jongens – waaronder een paar die in Frankrijk wonen – verre van ideaal is. Het is jammer dat het zo is moeten lopen. Ik had over mijn weliswaar smalle kern zeker geen klagen, maar ik had niet het gevoel dat we nog lang op deze manier verder konden.”

Niet opdoeken

Het gerucht dat er een plan op tafel zou hebben gelegen om de B-ploeg van SKRD op te doeken, werd door het bestuur van de wit-zwarten intussen met klem ontkend. Die toverde dinsdag laat, met de komst van Frank Neve, zowaar zelfs een opvallende nieuwe naam als opvolger van de dus vertrokken Jan Lafaut uit de hoed.”

“Bij de derdeprovincialer wacht deze 58-jarige Gullegemnaar – die eerder ook bij de buren van Heule, Ingelmunster en Wevelgem aan de slag was – nu het komende anderhalf jaar de toch wel pittige taak om een nieuwe wind over de Daiselse jeugdvelden te laten waaien.

(SBE)