Jacky Claeys (Eendracht De Haan – 3A): “Wakker zijn voor de eindronde”

Jacky Claeys is al sinds 1996 voorzitter van Eendracht De Haan. Hij heeft dus al een en ander meegemaakt, met zijn club. Claeys zag zijn team vorig weekend terecht verliezen van een sterkere, gretigere tegenstander, en benadrukt dat Eendracht meteen klaar zal moeten staan, in de eindronde: “Die nieuwe formule voor promotie is kort en krachtig.”

“Dosko Sint-Kruis is een van de vier ploegen die in de derde periode strijden voor de periodetitel en voor de vierde plaats in de algemene rangschikking”, schetst de voorzitter. “De bezoekers scoorden op het half uur de opener en wij slaagden er niet in hen uit verband te spelen. Ook in de tweede helft bleef het spannend. Wij bleven aandringen, maar Dosko liep tien minuten voor tijd uit tot 0-2. Het haalde in de voorbije weken 27 op 27, was sterker en heeft zijn kandidatuur voor deelname aan de eindronde scherper gesteld. Het is duidelijk dat het niet de beste prestatie was van onze jongens. Noah Groenemans miste, na meerdere weken afwezigheid, wat matchritme, en Nick Vanden Kerckhove kwam, wegens ziekte, pas diep in de tweede helft op het veld.”

“Wij hebben thuis tegen Daring Brugge de kans laten liggen om de leiders nog te bedreigen. Met dertien punten voorsprong mogen de Bruggelingen op beide oren slapen. Samen met KWS Oudenburg, dat thuis verloor van Ruddervoorde, zijn wij, als winnaars van de eerste en de tweede periode, zeker van deelname aan de eindronde. De strijd voor de andere twee plaatsen ligt volledig open. Het wordt nog spannend.”

Tweemaal winnen

Eendracht de Haan reist zondag naar Veldegem en moet zich herpakken, na de thuisnederlaag.

“Het is de bedoeling dat we wakker blijven en ons stilaan voorbereiden op die eindronde, die volgens een nieuwe formule zal gespeeld worden”, waarschuwt Claeys. “De vier periodewinnaars van de drie reeksen in derde provinciale gaan in een pot voor de loting. In de eerste ronde worden zes wedstrijden gespeeld. De zes winnaars gaan door naar de tweede ronde. De drie winnaars promoveren naar tweede provinciale.” Tweemaal winnen garandeert dus promotie.

“Het is belangrijk dat de hele spelersgroep heeft bijgetekend en samen de promotie ambieert. In de komende weken moeten we vooral werken aan het vertrouwen. De nieuwe formule voor promotie is kort en krachtig. We moeten er klaar voor zijn.”