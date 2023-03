Ivan Vermeulen is al meer dan 20 jaar voorzitter van FC Veldegem (3A): “Ruzie is niet aan mij besteed”

Na de training komen de spelers hun voorzitter groeten of hem een vraag stellen. Ivan Vermeulen luistert, gezapig nippend aan een wit wijntje. Hij had onlangs onkruid verwijderd van tussen de stenen van de toegangsweg. “Is het omdat ik preses ben dat ik mijn handen niet mag vuilmaken?”

T1 Rik Bouckaert looft zijn baas: “Die man steekt al zijn vrije uurtjes in het voetbal, volledig gratis. Daar moeten wij, spelers en trainers, grenzeloze bewondering voor koesteren.” Ivan zelf keert terug naar zijn beginperiode en blikt vervolgens naar de nabije toekomst. “Mijn 21ste seizoen als preses is nu bezig. Ik herinner me nog levendig mijn debuut. In 2002 was Rik Bouckaert hier ook al trainer. Bij winst tegen Oedelem zouden we ons tot kampioen kronen. Dit lukte niet. Mijn voorganger bleek niet te temperen en haakte af. Zelf werd ik voor de leeuwen geworpen. We wonnen zowaar de nacompetitie en promoveerden alsnog. In mijn periode maakte ik al heel wat trainers mee. Gino Hoppe en Vincent Mylle bijvoorbeeld bleven hier een heel lange tijd. Met iedereen die het op sportief vlak voor het zeggen heeft gehad, koesterde ik een goede band. Ruzie is niet aan mij besteed.”

Rik De Mil

“Twee jaar geleden degradeerden we. Vervolgens bleken de transfers allerminst succesvol. Spelers haakten onverwacht af of geraakten lange tijd gekwetst. T1 Patrick Van Insberghe, een prima coach maar een beetje te braaf, liet te veel toe dat spelers uitvluchten zochten om niet te komen oefenen. Plots werd het hem teveel. Na de match in Eernegem, op 15 oktober van vorig jaar, gooide hij de handdoek, samen met zijn assistent. Rik Bouckaert is altijd mijn oogappel gebleven. Hij presteerde hier rond de eeuwwisseling grandioos. Ik dacht dat hij na Zerkegem gestopt was, maar toch trok ik mijn stoute schoenen aan en belde hem. Hij stond op punt te gaan tekenen in Oost-Vlaanderen, maar kwam toch naar mij toe. Vanaf het eerste moment voelde ik dat hij goesting had om weer met ons in zee te gaan. Toen hij toezegde, waande ik mij in de hoogste hemel”, zegt Ivan. “Rik had een paar weken nodig om zijn team te kneden. Bekijk nu de resultaten. Na nieuwjaar verloren we slecht bij toppers als Oudenburg en Daring Brugge. Wij zijn opgeklommen naar de 12de positie. We zijn wel ooit eens gezakt uit tweede provinciale als vijfde laatste, omdat er een ploeg wegviel. Toen stond Rik De Mil hier in doel. Anderzijds heb ik rotsvast vertrouwen in Rik Bouckaert. Mijn prachtcoach zal wel het behoud verzekeren.” (JPV)

Zaterdag 25 maart om 19.30 uur: KDC Ruddervoorde – FC Veldegem.