“Ik ben blij dat ik niet volledig van nul moet beginnen”: Serge Vandevyvere doet het seizoen uit bij VKW Vleteren (3A) als T1

Na het vertrek van Diederik Pattyn en Diego Caron namen Marnick Sercu en Rudi Polley de honneurs waar tegen Dosko Beveren, in afwachting van een opvolger. Met de ervaren coach Serge Vandevyvere werd er intussen een nieuwe T1 gevonden. Zijn eerste opdracht is zaterdag, thuis tegen US Ploegsteert.

Serge Vandevyvere (59) is een bekende naam in het provinciale voetbal in de Westhoek. Hij was al 20 jaar trainer bij onder meer SK Zillebeke, FC Langemark en KFC Poperinge. Zijn laatste club was TSC Proven. “Het was niet meer de bedoeling om ergens aan de slag te gaan, al weet je in voetbal nooit”, geeft Serge toe. “Ik wilde de deur nog op een kier laten om bijvoorbeeld ergens over te nemen. Ik ken voorzitter Marnick Sercu al een hele tijd. We speelden nog samen in Ieper. Hij contacteerde me en legde de situatie uit. Marnick vroeg me of ik het seizoen wilde uitdoen als T1 bij VKW Vleteren. Ik heb er even over nagedacht, maar zie het volledig zitten.”

Niet van nul beginnen

Serge zag zijn nieuwe ploeg vrijdag aan het werk in Dosko Beveren. “VKW Vleteren speelde een verdienstelijke partij tegen de tweede uit het klassement. De ploeg stond goed. Je merkte dat mijn voorgangers een stevige basis achtergelaten hebben. Het is leuker om op die manier over te nemen, dan dat je volledig van nul moet bouwen. Ik ben ook blij dat Rudi Polley mijn rechterhand zal worden. Hij kent de spelers en kan me dus helpen met de juiste keuzes maken.”

US Ploegsteert

Dinsdagavond staat Serge voor het eerst op het trainingsveld en zaterdag wacht zijn eerste opdracht, thuis tegen US Ploegsteert. “Geen makkelijke opener, maar thuis denk ik dat we wel iets extra moeten kunnen. Het is een leuke reeks met enkele bekende tegenstanders. Binnenkort wacht er onder meer een verplaatsing naar mijn ex-ploeg TSC Proven. Het hoofddoel is de redding en ik ben ervan overtuigd dat we in derde kunnen blijven. De eerste opdracht is om dit seizoen tot een goed einde te brengen, daarna zien we wel wat de toekomst brengt”, aldus de 59-jarige Ieperling, die bij Picanol werkzaam is en zich het voorbije jaar niet verveelde. “Ik hou van mountainbiken en wandelen. Daarnaast pikte ik hier en daar een voetbalmatch mee, want ik blijf natuurlijk een liefhebber.”