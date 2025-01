Günther Aernoudt keert terug bij VKLP

Derdeprovincialer VK Langemark-Poelkapelle is druk bezig met het volgende seizoen. Nadat het bestuur liet weten dat de samenwerking met huidig coach Tom Slosse na dit seizoen eindigt, trokken ze versterking aan voor de sportieve cel. Oude bekende Günther Aernoudt vervoegt de rangen en werkt intussen al volop mee achter de schermen.

Günther Aernoudt (50) is een bekend gezicht in Langemark. Hij groeide er op en doorliep de jeugdreeksen. “Ik was er ook jeugdtrainer, beloftentrainer en ik werd uiteindelijk trainer van de eerste ploeg. In het seizoen 2013-2014 werden we kampioen in tweede provinciale, toen nog onder de naam KFC Langemark”, duidt Günther, die nu in Wevelgem woont. “Na het Langemarkse hoofdstuk ging ik aan de slag bij KWS Houthulst en tot vorig jaar was ik actief bij SV Wevelgem City bij de jeugd en de beloften. Dit jaar ben ik nergens trainer en dat is ook niet langer mijn ambitie. Ik ben nu vooral supporter van mijn zoon Bas. Hij speelt hier bij de beloften en ik kom regelmatig kijken. Ik babbelde na de wedstrijden met de mensen van het bestuur, voor wie ik een enorm respect heb. Zij hebben vanuit het niets VKLP weer opgericht nadat JFC Langemark ophield te bestaan.”

Postformatie

“Plots kwam de vraag om de sportieve cel te versterken. Ik ging in op dit voorstel en ben vooral verantwoordelijk voor de transfers van de eerste ploeg, het databeheer van spelers en het opzetten van de postformatie. Dat laatste betekent het begeleiden van de beloftevolle jongeren naar de eerste ploeg. Achter de schermen ben ik al volop bezig, samen met Lieven Blomme. We zullen binnenkort enkele nieuwe spelers voorstellen. Ook rond de nieuwe trainer zou er in de loop van februari witte rook moeten zijn. Ik wil wel benadrukken dat ik pas bij de club betrokken werd nadat het bestuur besliste om de samenwerking met huidig trainer Tom Slosse te beëindigen na het seizoen. Ik heb veel respect voor Tom en voor al hetgeen hij hier verwezenlijkte. Lieven en voorzitter Pascal D’haveloose oordeelden dat er nood was aan nieuwe dynamiek en spelers willen ook duidelijkheid wie de trainer zal zijn.”

2025 begon goed voor VKLP, met drie overwinningen in evenveel matchen. “Op langere termijn willen we weer in tweede provinciale geraken, met vooral eigen jeugd. Dit seizoen is het eerste doel het behoud en dat ziet er na de winning streak van de voorbije weken goed uit. Volgend seizoen mikken we op de top zes”, geeft Günther nog mee. (API)

Zaterdag 1 februari om 19.30 uur: VK Langemark-Poelkapelle Sporting Keiem.