Guillermo Bruneel kijkt ex-ploegmaat en vriend Angelo Lucas in de ogen: “De druk ligt zeker bij Dikkebus”

Sparta Dikkebus en Brielen Sport treffen elkaar zondag voor het eerst sinds lang in competitieverband. De derbystrijd wordt extra gekruid, want bij de bezoekers staat Guillermo Bruneel in doel. Hij kijkt zijn ex-ploegmaats in de ogen. Een van die ploegmaten is Angelo Lucas, kapitein van de Spartanen.

Guillermo Bruneel (31) is verkoper in de autosector en is sinds dit seizoen goalie bij Brielen Sport. Hij trok na tien jaar de deur van Sparta Dikkebus achter zich dicht. Bij Dikkebus speelde hij jarenlang samen met Angelo Lucas (35). De Nieuwkerkenaar baat in zijn woonplaats groenten- en fruitwinkel ‘t Carootje uit. De middenvelder is intussen ook toegetreden tot het Sparta-bestuur.

Guillermo, waarom koos je voor de overstap naar Brielen Sport?

Guillermo Bruneel: “Ik twijfelde al een paar jaar omdat ik geen vaste eerste doelman was bij Dikkebus. Brielen trok al enkele keren aan mijn mouw. Ik ken er ook enkele mensen van het bestuur en nu koos ik om de stap te wagen. Ik ben er intussen 31 en wil graag eerste doelman zijn. Bovendien is Brielen qua familiale sfeer goed te vergelijken met Dikkebus en dat zocht ik. Ik voel me er goed.”

Angelo Lucas: “Met Dempsey Desegher en Guillermo Bruneel beschikten we jarenlang over twee volwaardige keepers. Het is jammer dat Guillermo vertrok, alleen al voor de ambiance na de match. Maar uiteraard snap ik zijn keuze volledig.”

Een sfeermaker zeg je Angelo, hoe zouden jullie elkaar verder nog omschrijven?

Angelo: “Ik denk dat Guillermo iemand is met wie je geen ruzie kan hebben. Het is een heel joviale kerel en een levensgenieter. Hij steekt ook graag zijn handen uit de mouwen en helpt waar nodig. De voorbije jaren maakte hij de verslagjes op onze Facebookpagina en hij is de uitvinder van mijn voetbalbijnaam Magical Carotje.”

“We hebben veel anekdotes, maar de meeste zijn niet voor publicatie” – Guillermo Bruneel

Guillermo: “Angelo kan er ook wat van hoor. We hebben veel mooie anekdotes, maar helaas zijn de meeste niet voor publicatie vatbaar. Angelo is een waardige kapitein, iemand met veel leiderschap en de geschikte persoon om de jongeren op sleeptouw te nemen.”

Hoe hard kijken jullie uit naar zondag?

Guillermo: “Het zal toch speciaal zijn. Niet alleen voor mij, maar ook voor Mathias Leysen die mee de overstap maakte naar Brielen Sport. Op het niveau van een eerste ploeg is het de eerste keer dat ik tegen Dikkebus zal spelen. Ze mogen van mij 28 keer winnen dit seizoen, maar de twee matchen tegen ons niet.”

Angelo: “Ik denk dat de hele ploeg gebrand zal zijn om een doelpunt te scoren. We zullen er alles aan doen om de drie punten thuis te houden.”

Jullie kunnen allebei met vertrouwen toewerken naar zondag, na de zeges van het voorbije weekend.

Angelo: “Al was het een moeizame zege van ons in Vleteren. Een puntje had misschien meer terecht geweest, anderzijds verdienden we de week ervoor meer tegen Beselare. Ik denk dat 6 op 9 een correcte weergave is. We mikken op de eindronde en versterkten ons in het tussenseizoen met vijf nieuwe spelers. Het seizoen startte echter met een serieuze zwarte rand nadat Dieter Sohier verongelukte. Bovendien is Nils Demeulemeester maanden out.”

Guillermo: “Wij sprokkelden onze eerste punten thuis tegen Gits en er is toch een last van onze schouders gevallen dat we niet punteloos naar Dikkebus moeten gaan. Ik verwacht een leuke wedstrijd. De druk ligt bij Dikkebus, want ik denk dat zij bovenin zullen meedraaien. Bij ons is behoud de eerste doelstelling. Mochten we daar kunnen winnen, dan komen we naast Dikkebus in het klassement.”

Wat is jullie pronostiek?

Guillermo: “Het is een verschil tussen wat ik denk en wat ik wil. Noteer maar: 1-1. Wie zal scoren? Het mag een own-goal zijn, anders zal ik het een heel seizoen mogen horen.”

Angelo: “Ik weet dat Guillermo hoopt dat Brielen zes op zes zal halen tegen Dikkebus. Aan grootspraak doe ik niet mee, maar ik gok toch op een kleine thuisoverwinning en een wereldprestatie van Guillermo. En achteraf gaan we uitgebreid nakaarten.”