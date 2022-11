Gino Moyaert nieuwe T1 bij SK Eernegem (3A): “Er is zeker nog ruimte voor verbetering”

Als nieuwe hoofdtrainer van derdeprovincialer SK Eernegem heeft Gino Moyaert (40) zijn entree niet gemist. De thuismatch tegen De Haan werd met 1-0 gewonnen. Zondag trekt geel-blauw naar leider Oudenburg.

Midden vorige week werd Gino Moyaert bij Eernegem als trainer aangesteld. Hij kwam over van Lissewege waar hij assistent was van Jenko Borrizée en T1 van de B-ploeg in vierde provinciale. “Emotioneel was dat afscheid moeilijk want Jenko Borrizée en ik zijn twee handen op één buik, maar bij Lissewege wisten ze dat ik ambitie heb”, aldus Moyaert.

Donderdagavond leidde hij voor het eerst bij Eernegem de training. Zondag stond hij langs de zijlijn te coachen. “Donderdag nam ik de jongens van de A-kern onmiddellijk apart om de manier waarop ik wil spelen duidelijk te maken”, blikt de gewezen voetballer van onder meer Cercle Brugge en KM Torhout terug. “Dat liep niet van een leien dakje, het duurde eventjes voor de groep de looplijnen onder de knie kreeg. Zo hadden ze nog nooit gespeeld. In de match tegen De Haan viel het heel goed mee. Onze doelman speelde een uitstekende wedstrijd, maar wij hadden toch de betere kansen. Alleen zakten we na de rust te veel in. Iets wat ik ook vorige week zondag, toen ik de wedstrijd op St-Kruis volgde, zag. Ik probeerde hen vooruit te jagen. Wat na het eerste kwartier van de tweede helft beter lukte.”

Jammer genoeg werd een penalty gemist zodat het toch nog bibberen was tot het laatste fluitsignaal. “Scoren is een probleem”, stelt Moyaert vast. “Ofwel besloten we te zacht ofwel maakten we verkeerde keuzes. Er is dus zeker nog ruimte voor verbetering. Dat zal tijd vragen.”

Met de trip naar eerste periodekampioen Oudenburg en daarna wedstrijden thuis tegen Aarsele en bij Pittem oogt het programma voor deze maand allesbehalve eenvoudig. “Iedereen beweert dat Oudenburg outstanding is, dus hebben wij zondag niets te verliezen”, besluit Moyaert.

Zondag 13 november om 15 uur: KWS Oudenburg SK Eernegem.