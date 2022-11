Gino Moyaert leidt eerste training als nieuwe trainer van SK Eernegem (3A)

Derdeprovincialer SK Eernegem heeft een nieuwe hoofdtrainer. Vanavond leidt Gino Moyaert voor het eerst de training van het eerste elftal.

De 40-jarige man uit Bredene komt over van Lissewege waar hij bij het eerste elftal hulptrainer was en de B-ploeg in vierde provinciale coachte. Hij volgt Vincent Mylle op die twee weken geleden de handdoek gooide.

Overtuigen

“Ik moet eerlijk bekennen dat ik Gino Moyaert tot enkele dagen geleden niet kende”, vertelt SKE-voorzitter Franky Krensky. “Bij ons stond hij ook niet op nummer één, maar hij heeft ons kunnen overtuigen. We zochten een jonge coach omdat we een hele jonge spelersgroep hebben. Gino heeft bovendien hoger dan derde provinciale gevoetbald. We waren niet van plan hem zondag de thuismatch tegen De Haan te laten coachen, maar hij zal het toch doen. Voor ons is het een belangrijke partij. Ook omdat er wat ambiance zal zijn want we hebben 180 inschrijvingen voor onze côte à l’os-middag.” (HF)