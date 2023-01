Frederik Demeyere (KWS Oudenburg – 3A) na één op twaalf: “Waar is de goesting om te knokken?”

KWS Oudenburg verloor thuis de derby tegen Eendracht De Haan met 1-3. Uit de laatste vier wedstrijden pakken de blauw-witten één schamel puntje. Frederik Demeyere, die na vier jaar Zedelgem teruggekeerd is naar Oudenburg, ziet het met lede ogen aan: “We missen de ‘dash’, de goesting om te knokken voor de punten.”

“We zitten in een mindere periode”, stelde ook Demeyere vast na de verloren wedstrijd tegen De Haan. “De kansen die we creëren, worden niet afgewerkt. Wie niet scoort, kan niet winnen, hé. Vandaag was vooral de eerste helft onvoldoende en De Haan klom verdiend naar een 0-2 voorsprong. Na de rust liep het beter, maar de spirit ontbrak, we waren niet scherp genoeg om iets te forceren en toch nog punten te pakken.”

Dom puntenverlies

“De voorbije matchen hebben we ook al domme punten verloren. Thuis tegen Daring Brugge moesten we altijd gewonnen hebben. We stonden 2-0 voor, misten de kans op 3-0 en gaven daarna de match uit handen. Ook tegen Beernem verkeken we de vele kansen. Het valt allemaal een beetje tegen.. Het zit mentaal verkeerd in het kopje en we moeten ons als ploeg proberen te herpakken. Het ontbreken van spitsen Larsen Sys en Kenny Neudt mag geen excuus zijn. Er staat nog voldoende kwaliteit op het veld om wedstrijden naar ons toe te trekken en te winnen, maar het lukt niet. We missen ‘dash’ en goesting om te knokken voor de punten”.

Volgende week trekt KWSO naar Eendracht Brugge. Op papier een haalbare kaart, maar niet gemakkelijk om op hun eigen terrein te verslaan.

“Na succesvolle seizoenen bij Excelsior Zedelgem in eerste provinciale was ik tevreden om weer naar Oudenburg te keren”, zegt Demeyere. “Het doel was van meet af aan: met een sterke en gemotiveerde spelersgroep de promotie naar tweede provinciale afdwingen. Onze eerste periode was sterk, maar sinds een paar weken zijn we het juiste ritme kwijt. In de strijd voor de promotie moeten we ons bezinnen. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken hoe het anders en beter kan. We staan nog in de top drie, er is nog niets verloren. (Gedeeld tweede, op zeven punten van leider Daring Brugge, red.) De komende wedstrijden spelen we tegen haalbare tegenstanders: Eendracht Brugge, Veldegem en Pittem. Negen op negen is een must om het vertrouwen te herstellen.”

Nog 39 punten

“Ondertussen zijn de contractbesprekingen aangevat en straks is het ook mijn beurt. Ik hoop nog altijd dat ik met White Star naar tweede provinciale zal kunnen stijgen. Er blijven nog dertien wedstrijden, er zijn nog 39 punten te verdienen. Alles is nog mogelijk, maar uiteraard zullen we de komende weken uit een ander en beter vaatje moeten tappen.”