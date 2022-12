Franky Mestdagh met onmiddellijke ingang nieuwe T1 bij VVC Beernem A (3A)

Het verhaal is over voor T1 Tom Ruytinx en T2 David Fiers, zo meldde ons sportief verantwoordelijke Jan Keirse van VVC Beernem. Met Franky Mestdagh is er een nieuwe T1.

“Tom Ruytinx had al enkele keren in de pers te kennen gegeven dat hij aan opstappen dacht”, aldus Jan Keirse. “We hebben dus de knoop doorgehakt in de overtuiging dat het heilige vuur eruit was. David Fiers, zijn schoonbroer, volgde in zijn kielzog. Als nieuwe T1 hebben we Franky Mestdagh benoemd. Deze 66-jarige ex-doelman van Cercle Brugge blaakt van ambitie.”

Schat aan ervaring

“Hij zal alleen onze eerste ploeg leiden, we hoeven dus niet op zoek naar een nieuwe assistent. Franky beschikt over een schat aan ervaring als doelman en als trainer. Hij coachte onder meer succesvol Club Roeselare, zijn vorige uitdaging. Ook stond hij aan de wieg van het gerenommeerde Soccerfun keeperskamp, jaarlijks in Oostkamp, waar hij zelf als goalie alle jeugdrangen doorliep. We hopen met de nieuwe coach een probleemloze terugronde af te haspelen en af en toe een stunt te realiseren. Zijn eerste opdracht mag er alvast zijn: we ontvangen op woensdag 11 januari titelfavoriet KWS Oudenburg.”

