Ferre Dedecker: werkpaard en motor op middenveld VKSO Zerkegem (3A): “Elke oogst wordt cruciaal”

We hebben afspraak met Ferre Dedecker vlak voor een trainingssessie. T2 Geert Denys zet de hoedjes klaar en loodst ons naar een warme zaal in afwachting. Dan komt Ferre Dedecker binnen, perfect op tijd ondanks drukke dagen als laatstejaars universitair.

Voor Ferre Dedecker begon alles bij de voetbalschool van Club Brugge. Op het moment dat hij mocht doorstromen naar de jeugdreeksen opteerde hij voor de vriendjes in Veldegem. Als elfjarige trok hij naar Eernegem waar hij vijf seizoenen voetbalde. Bij KM Torhout vervolgde hij zijn opleiding. Toen hij de vele trainingen niet meer kon combineren met zijn studies in Gent koos Ferre voor Loppem. “Vriend Lander Morel, die ik leerde kennen in Torhout, verhuisde naar Zerkegem en ik ben hem gevolgd. Nu ben ik bezig aan mijn tweede competitie. Afgelopen kampioenschap wisten we de promotie af te dwingen. Zelf kwam ik uit als spits, niet mijn ideale positie. Pas naar het einde van het kampioenschap toe, toen Mathias Van Kerschaver zich blesseerde, werd ik achteruit getrokken.”

“Nooit heb ik begrepen waarom onze coach plots vertrok”

“Net voor de start van het huidige kampioenschap ontplofte hier een bom. T1 Rik Bouckaert ging heen met de noorderzon. Nooit heb ik begrepen waarom onze coach plots vertrok. De voorbereiding verliep behoorlijk, de nieuwelingen pasten zich vlot aan. Kwalitatief vingen wij het vertrek van enkele grote namen vrij probleemloos op. Jeugdoefenmeester Timothy Scheyving mocht Rik Bouckaert vervangen. Samen met meubelstuk Geert Denys werkt hij zich uit de naad. Met Nicolas Tant, die overkwam van Loppem, beschikken we over een heel sterke ervaren keeper. We vechten allemaal samen om het behoud te realiseren en prijken nu op stek 12, na ongelukkig verlies in Oedelem. We misten zelfs een penalty toen we nog met acht spelers op het veld stonden. Nooit komen we op het terrein met het idee dat we zullen worden afgestraft. Toen we doorstootten naar derde provinciale wisten we wat ons te wachten stond. Dat balletje gaat veel sneller rond en fouten worden meteen afgestraft.”

Bedrijfspsycholoog

“Nog zes maanden stage, een thesis maken en dan beschik ik over het diploma van bedrijfspsycholoog. Ik werk dicht bij de deur en kan de studies best combineren met mijn voetbalhobby. Nu maken we ons op voor de komst van Eendracht Brugge. Dit is een zespunter hé. Van onderschatting zal geen sprake zijn. We zijn ons maar al te goed bewust van het feit dat elke oogst cruciaal wordt.”

Zaterdag 26 november om 19 uur: VKSO Zerkegem – VV Eendracht Brugge.