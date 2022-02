Fabian Demeester houdt het voor bekeken als T1 van WS Adinkerke

Het zat er al enkele weken aan te komen en sinds vorig weekend is het nu officieel. Fabian Demeester gooit de handdoek in de ring en stapt met onmiddellijke ingang op als coach van WS Adinkerke.

“De ontluisterende nederlaag bij Roeselare-Daisel B was zonder enige twijfel de spreekwoordelijke druppel”, geeft bestuurslid Jill Vynck eerlijk toe. “We vrezen dat Fabian het niet meer zag zitten en sterk ontgoocheld was in de spelers. Vorige week was hij niet aanwezig op de trainingen. Hij zou dit weekend normaal gezien zelf zijn afscheid meedelen aan de spelers, maar ook dat is niet gebeurd. We nemen na vier jaar met spijt in het hart afscheid van Fabian.”

Normaal gezien neemt T2 Stefaan Debruyne tot het einde van het seizoen de groep onder zijn hoede. “Het is niet de bedoeling dat Alex Schoonvaere, die volgend seizoen T1 wordt, de taak van Fabian Demeester nu al overneemt. We zullen het huidige seizoen enthousiast afwerken en focussen daarna op de heropbouw van de ploeg. Het nipte verlies tegen Merkem heeft aangetoond dat heel wat spelers nog voldoende gemotiveerd zijn om zich de komende maanden in te zetten voor het team”, besluit Jill Vynck. (PDC)