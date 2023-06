Ex Cercle-topman Vincent Goemaere wordt voorzitter van KFC Damme

Opmerkelijk nieuws uit voetballand: voormalig voorzitter van Cercle Brugge Vincent Goemaere treedt toe tot het bestuur van KFC Damme en zal er op termijn voorzitter Filip Babylon opvolgen. Zijn bedrijf Stardekk wordt ook hoofdsponsor volgend seizoen.

Enkele maanden nadat hij uit het bestuur van Cercle Brugge stapte heeft Vincent Goemaere, die met zijn gezin in Vivenkapelle woont, een nieuwe uitdaging in het voetbal. De Damse voetbalvereniging KFC Damme, die haar wedstrijden voornamelijk speelt op het sportterrein ‘t Veld in Sijsele, kondigt namelijk aan dat hij het bestuur zal vervoegen om op termijn de positie van huidig voorzitter Filip Babylon over te nemen. “Dams burgemeester Joachim Coens vroeg me al enkele jaren terug of ik niet wilde toetreden tot het bestuur van de voetbalvereniging. Maar doordat ik me toen volop engageerde in het bestuur van Cercle Brugge was dat niet mogelijk”, zegt Goemaere.

“Ik heb wel al lange tijd een nauwe band met KFC Damme doordat mijn twee zoons er spelen en zo kwam ik ook wel in contact met de mensen van het bestuur, zoals voorzitter Filip Babylon. Toen ik uit het bestuur van Cercle ben gestapt werd ik opnieuw gecontacteerd vanuit Damme met de vraag ‘of ik het nu wel zag zitten’… Filip Babylon (ook schepen in Damme, red.), die al vijftien jaar voorzitter is, heeft me toen zelf opnieuw gevraagd of ik interesse had om hem op te volgen, . En dan heb ik toch toegehapt.”

Het bestuur van KFC Damme laat weten dat de overgang van het voorzitterschap de komende maanden zal plaatsvinden, waarbij Vincent Goemaere dus eerst nog de tijd krijgt om zich te integreren in zijn nieuwe rol. “Ik hoop dat Filip Babylon, voor wie ik heel veel respect heb, straks toch nog betrokken zal blijven bij de vereniging. Het minste wat we kunnen doen is om hem erevoorzitter te maken, want dat verdient hij echt wel”, zegt Goemaere. “Net als ik bij Cercle deed, wil ik ook veel aandacht besteden aan de jeugdwerking en het meisjes/damesvoetbal. En natuurlijk hebben we ook sportieve ambities: we moeten zeker stijgen in de ranking. Daartoe zal ik met Stardekk ook sponsoren in de vereniging, en ik hoop dat nog andere nieuwe sponsors mee aan boord zullen springen. Op termijn willen we ook de infrastructuur verder optimaliseren.”