Ewout Vanden Bussche (VKSO Zerkegem): “We willen volgend seizoen opnieuw in derde aantreden”

Op bezoek bij Dosko Sint-Kruis was voetballen mogelijk op het kunstgrasveld. Op die egale mat werden de jongens van de Vedastusstraat overklast door een razend efficiënte thuisformatie. “We willen echt in derde blijven, bijgevolg moeten we meteen na nieuwjaar de goede cadans te pakken hebben”, zegt Kapitein Ewout Vanden Bussche.

Ewout Vanden Bussche is niet de figuur die blijft treuren over een nederlaag. Veel liever draait hij de pagina om. “Je mag me gerust als een kind van het huis bestempelen. Al acht seizoenen draaf ik mee met de eerste ploeg en ik draag tevens de aanvoerdersband. Al heel lang droomden we van de hogere reeks en Rik Bouckaert maakte afgelopen kampioenschap deze aspiraties waar. Daar stonden we dan in derde, een totaal onbekende reeks. Over het vertrek van de coach net voor de competitie is al genoeg inkt gevloeid. Jeugdtrainer ad interim Timothy Scheyving neemt de honneurs waar tot einde seizoen.”

Een nieuwe wind

“We startten met nul op zes maar gingen dan zowaar winnen in Eernegem en thuis tegen Zandvoorde. We sprokkelden verder wisselvallige resultaten maar sinds november wonnen we niet meer. Nu leggen we er even de riem af. Als we de klassering onder ogenschouw nemen, dan stel ik vast dat we op positie 12 prijken. Er is voorlopig geen vuiltje aan de lucht. We willen echt in derde blijven, bijgevolg moeten we meteen na nieuwjaar de goede cadans te pakken hebben. We sparren tegen de vrienden uit Varsenare en dan volgt het grote werk. We ontvangen meteen leider Daring Brugge om vervolgens naar Zandvoorde te trekken.”

“Met Lorenzo Frickelo zal hier een nieuwe wind waaien volgend seizoen. Onze huidige T1 Timothy Scheyving wordt zijn assistent. Voor mij is dat allemaal oké. Ik doe wat mij gevraagd wordt tussen de krijtlijnen en met betrekking tot evenementen draag ik evenzeer mijn steentje bij. In Zerkegem steek ik met liefde veel vrije uurtjes, ik krijg er immers, samen met de ploegmaats, ontzettend veel voor terug”, besluit de kapitein. (JPV)