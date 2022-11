Emiel Van Belleghem (KFC Damme 3A): “De loodzware blessurelast blijft ons parten spelen”

Vorig seizoen realiseerde coach Peter Linskens een huzarenstukje door zijn KFC Damme in derde provinciale te houden. Nu hoopt hij om opnieuw zijn team te redden. Stek 13 laat nog alle mogelijkheden open.

Emiel Van Belleghem is één van de neofieten die toegevoegde waarde moeten bieden. “In Loppem leerde ik voetballen. Vervolgens trok ik naar Hertsberge en keerde er terug na een jaartje Sint-Joris. In het tussenseizoen verhuisde ik naar KFC Damme om zodoende in een hogere reeks mijn kans te wagen. Ik leerde er Peter Linskens kennen, iemand die zijn groep op een hoog niveau tilt. Anderzijds, deze coach staat net als iedereen machteloos tegen de loodzware blessurelast die ons parten speelt. Een prachtspelers als Tom Van Boven bijvoorbeeld, werd in Zandvoorde getorpedeerd door een keeper, die uitkwam met de voeten vooruit. Onze beste kracht werd zodoende het slachtoffer van een scheenbeenbreuk, we zijn hem kwijt voor de rest van het seizoen. Wouter Mille zal evenmin nog aantreden dit kampioenschap, wegens kruisbandletsel.”

Opnieuw oogsten

“Onze trainer blijft maar jongeren uit zijn hoed toveren, maar het wordt tijd dat we opnieuw oogsten. Dat is gewoon de realiteit. Ikzelf bijvoorbeeld, geraak niet op mijn beste niveau op de rechterkant van het middenveld. Enerzijds ben ik overtuigd dat het in orde komt, anderzijds speelt het in mijn kopje. Na een puntendeling tegen Aarsele verloren we drie keer op rij. Eerder in het seizoen wonnen we in Zerkegem en thuis tegen Eendracht Brugge. Onze eerste opdracht wordt de trip naar Dudzele. Tegen dat geheel voetbalde ik meermaals met Hertsberge in de lagere reeks. Net als Damme wil de groep van T1 Dany Couvreur het behoud verzekeren. Wie zondag aan het langste eind trekt zal alvast een flinke stap zetten.” (JPV)

Zondag 20 november om 15 uur: VK Dudzele – KFC Damme.