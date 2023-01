Elliott Missault is de stuwende kapitein bij Eendracht Brugge (3A): “Een stunt zou veel deugd doen”

De promovendus blijft strijden om het behoud te verzekeren, maar iedereen langs de Watertoren is er zich van bewust dat de redding een verschrikkelijk moeilijke opdracht wordt. Damme, Eendracht Brugge en Zandvoorde tellen respectievelijk zeven, zes en vier punten, nummer 13 Veldegem heeft er 13. Voor Eendracht Brugge volgen daarenboven de eerstvolgende weken loodzware opdrachten.

Elliott Missault is een vlot scorende middenvelder die als kapitein fungeert. Hij erfde de armband van Thomas Savaete. Naast vooruitdenken en het spelletje lezen is een gericht afstandsschot zijn sterke wapen. De maand januari verloopt meestal voetballuw voor het boegbeeld van Eendracht. Dit is immers de blokmaand voor de student rechten. “Afgelopen seizoen realiseerden we eindelijk onze droom en promoveerden via de nacompetitie. Coach Nicolas Van Haverbeke, vele jaren onze trouwe leider, zag zijn objectief vervuld en trok naar Aartrijke. Zijn opvolger werd Tony Bourgeois, een heerlijke man maar vooral een voetbalkenner. Hij wordt bijgestaan door Geert Crombez, een ex-doelman die als T2 het klappen van de zweep kent. De oefensessies verlopen prima en hebben een doel voor ogen. Het is een cliché zo hoog als een huis, maar je kunt maar roeien met de beschikbare riemen.”

“We worden immers geconfronteerd met een probleem dat niet op te lossen lijkt. De voorbije kampioenschappen beschikten we over een fantastisch team, bestaande uit een groep studenten. We trainden samen op dinsdag en op vrijdag en etaleerden onze voetbalkennis in het weekend. De meeste vrienden zijn nu afgestudeerd en werken in Brussel of Gent. Van voetballen is voor hen geen sprake meer.”

“Graag had ik onze coach Tony Bourgeois zien werken met die groep uit het recente verleden. Hij zou er alles uit gehaald hebben. Klagen doet de T1 allerminst, ondanks het feit dat langs de Watertoren de sterke wapens niet afdoende werden vervangen. Daar kan niemand iets aan verhelpen. We weten allemaal dat onze voorzitter Franky Decuyper zich uit de naad werkt voor zijn Eendracht.”

Examens

“Ondanks examens zal ik toch zoveel mogelijk mijn team helpen. Ik slaagde erin me te organiseren zodat ik slechts één wedstrijd mis. De volgende weken worden we immers geconfronteerd met de top vijf uit de klassering. Ons redden? Laat ons gewoon van week tot week het beste van onszelf geven. Een stunt, en één van die superteams het nakijken geven, daar zouden we allemaal heel veel deugd aan beleven.”

Zondag 15 januari om 14.30 uur: HO Oostveld Oedelem – VV Eendracht Brugge.