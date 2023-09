Einde van voetbalcarrière voor Timon Bertier na horrorblessure: “De pijn was niet te harden”

De derby tussen Sparta Dikkebus en Brielen Sport in derde provinciale A moest zondag na 65 minuten stilgelegd worden door een zware blessure van bezoeker Timon Bertier. Voor de 26-jarige Ieperling betekent dit meteen het einde van zijn voetbalcarrière.

Wellicht doordat hij met zijn studs in het gras bleef steken, verdraaide Timon Bertier zondagnamiddag zijn volledige knie. “Er was nochtans geen vuiltje aan de lucht bij een 1-1-tussenstand in een sportieve partij”, doet Timon zijn verhaal vanop zijn ziekenhuisbed. “Op een bepaald moment kreeg ik de bal aangespeeld en ik wilde ermee oprukken, maar zonder enig contact of duel met een tegenstander lag ik plots op de grond. Meteen zag ik de ernst van de situatie, want mijn knie lag volledig verkeerd weg van mijn lichaam. De pijn was niet te harden. Niemand kon of mocht aan de knie komen.”

Verdoofd op het veld

“Meteen werd de ziekenwagen gebeld en uiteindelijk werd ik nog op het veld verdoofd, maar daar kregen ze mijn knie nog niet op de juiste plaats. Eens aangekomen op de spoedafdeling kreeg ik een tweede volledige verdoving en dan lukte het wel. Op de foto’s is te zien dat de voorste en achterste kruisband gescheurd is en ook aan de buitenkant van de knie is alles afgescheurd. Nu zit ik voorlopig in een harde gips, donderdag volgt dan de definitieve operatie door chirurg Hardeman.”

Eerste blessure

De Ieperling kreeg ondertussen ook al te horen dat hij wellicht nooit nog op een voetbalveld zal staan. “Het doet echt raar om nu al te beseffen dat ik nooit meer zal kunnen voetballen. Het is ook nog maar mijn eerste zware blessure, maar wel meteen eentje die het einde van mijn voetbalcarrière betekent. Ik was nochtans enorm gepassioneerd en miste de voorbije jaren bij al mijn ploegen (RW Hollebeke, FC Westouter en nu Brielen Sport, red.) nagenoeg geen enkele training of match. Dat zorgt er ook voor dat er nu al veel collega’s en ex-ploegmaats mij opgebeld hebben om mij de nodige steun en moed in te spreken. Die zal ik ook nodig hebben tijdens mijn maandenlange revalidatie die er zit aan te komen.”

Wat de sportieve gevolgen zijn van de gestaakte wedstrijd is nog niet duidelijk. De tuchtcommissie moet beslissen of de wedstrijd al dat niet herspeeld of hervat moet worden.