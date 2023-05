Eendracht De Haan wint van Ruddervoorde en is op weg naar promotie

Eendracht De Haan staat op een zucht van tweede provinciale dankzij een 1-3-zege in de eerste wedstrijd van de eindronde voor promotie. Woensdag wordt beslist of de twee winnaars van de eerste ronde mogen promoveren naar tweede provinciale.

Omdat het terrein van Ruddervoorde op zondag niet vrij was, werd de eindronde wedstrijd gespeeld op zaterdagavond. De thuisploeg nam de beste start, dwong veel balbezit en ook enkele kansen af, maar kon niet scoren. De bezoekers uit De Haan scoorden in het vierde kwartier twee keer in één minuut, via Robbe Capelle en Brian Laplasse. Ruddervoorde probeerde nog te reageren en scoorde tegen van op de stip, maar het waren de bezoekers die in de eindfase de zege veilig stelden via Jens Boey, uitslag 1-3.

“Op basis van de tweede helft is het zeker een verdiende zege”, vertelt kapitein Yannick De Keyzer. “Uiteraard kijken we uit naar de beslissing van de bond. Er mogen vijf, misschien zes ploegen, promoveren naar tweede provinciale. Wat er ook gebeurt, we zijn er klaar voor om onze plaats in tweede provinciale weer in te nemen. De hele spelersgroep blijft en er komt versterking met Larsen Sys (WS Oudenburg) en Laurens Colpaert (KSV Bredene). Nu moeten we geduld hebben tot woensdag. In het slechtste geval zijn we ook klaar om nog een tweede wedstrijd te spelen en te winnen. Dat wordt een duel tegen de winnaar van de wedstrijd Komen-Dikkebus, twee ploegen uit 3B.” (FRO)