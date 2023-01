Eendracht De Haan kan zondag tweedeperiodetitel pakken

De derby tussen Eendracht De Haan en SK Eernegem is uitgedraaid op een thriller van formaat. Bij de rust stond het nog 0-0, maar in de tweede helft barstte het geweld los. Eerst liepen de bezoekers uit tot 0-3 en in de slotfase scoorde de thuisploeg nog vier keer in een kwartier. Zondag reist Eendracht naar Zerkegem voor een moeilijke uitwedstrijd.

Kapitein Yannick Dekeyzer, ook ex-speler van KVO, is aan zijn zesde seizoen toe bij Eendracht De Haan.

“We tellen nu 24 op 24 en kunnen zondag de tweedeperiodetitel binnenrijven. Het verhaal van de wedstrijd tegen SK Eernegem leert dat je steeds bij de les moet blijven.”

Leider Daring Brugge

“Op zondag 4 februari ontvangen we leider Daring Brugge. Als we die thuiswedstrijd winnen, komen we opnieuw op drie punten en is alles nog mogelijk. Bij verlies moeten we de titel vergeten en mikken op eindronde.”

“Eendracht De Haan is een toffe club waar iedereen zich thuis voelt. Dat staat als een paal boven water. Samen knokken we voor de promotie naar tweede!”