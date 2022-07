E. Hooglede (3A) begint met torenhoge ambities aan het nieuwe seizoen: “We zullen moeten omgaan met de favorietenrol”

Na alweer een mislukte promotiepoging via de eindronde start Eendracht Hooglede met torenhoge ambities aan het nieuwe seizoen. Voorzitter Jeffrey Bolle sprak die ambities uit: kampioen spelen.

Ook coach Filip Comptaert hoopt op een promotie naar tweede provinciale. De ex-coach van De Ruiter en Ardooie nam halfweg maart over en start nu dus aan zijn eerste voorbereiding bij Eendracht. “Het was de eerste keer dat ik tijdens het seizoen overnam, zelf de voorbereiding kunnen leiden is uiteraard een stuk eenvoudiger. Er lagen al wat inkomende transfers vast toen ik hier tekende, maar er kwamen er nog twee bij. Zo haalden we in totaal vijf veldspelers en twee keepers. Ik kies er overigens voor om enkel met de A-kern te trainen: 20 veldspelers en drie keepers. Uiteraard kunnen er tijdens het jaar wel wat wijzigingen gebeuren.”

In tegenstelling tot vorig seizoen komt Hooglede dit jaar in de A-reeks uit, op papier een makkelijkere reeks. “De Kortrijkse reeks is inderdaad wat zwaarder, al blijft het wat afwachten, want ik ken de reeks niet echt goed. Er wordt minder gevoetbald en er zal meer op kracht gespeeld worden, ook de velden zijn minder. Het is trouwens fijn om terug de derby tegen VP Gits te spelen, zoiets leeft wel bij de supporters.”

Velen zullen Hooglede naar voren schuiven als de te kloppen ploeg. “We zullen moeten omgaan met die favorietenrol. Wekelijks zullen we tegen een heel gemotiveerde tegenstander spelen. Promotie is ons doel, liefst via de titel natuurlijk en anders via de eindronde. Als we naast een eindrondeticket grijpen, mogen we spreken van een mislukt seizoen.”

“Qua concurrentie verwacht ik veel tegenstand van Proven. Het is afwachten wat Komen zal brengen en ook het gezakte Staden zou ik niet afschrijven. Bij Roeselare-Daisel B zouden er veel jeugdspelers aan de bak komen. Wijzelf zouden moeten versterkt zijn, er zal zeker meer concurrentie zijn. Vorig seizoen waren sommigen te zeker van hun plaats en leidde dit tot gemakzucht, nu zal iedereen moeten knokken voor zijn plaats. Ik kies voor een zware voorbereiding. De fysieke paraatheid is erg belangrijk. Bovendien spelen we veel wedstrijden zodat ik iedereen aan het werk kan zien.”

(JT)