“Duidelijke afspraken gemaakt met de coach”: Nils Sarrazyn komt (even) uit voetbalpensioen om te depanneren bij KVKO A (3A)

Voor de tweede week op rij zat Nils Sarrazyn in de selectie van KV Koksijde-Oostduinkerke A. De spits die een rijkgevuld verleden heeft bij onder meer Diksmuide, Koksijde, BS Poperinge, Roeselare, Adinkerke, Boezinge en Veurne komt zo even uit voetbalpensioen.

KV Koksijde-Oostduinkerke kampte de voorbije weken met een pak afwezigen. Marc Dawyndt, die bij de gemeente Koksijde werkt, vroeg aan een van zijn collega’s of hij zijn schoenen weer wilde aantrekken. Die collega is niemand minder dan Nils Sarrazyn. Hij is 38 intussen en stopte anderhalf jaar geleden met voetballen. “Ik was wel een beetje verrast toen Marc me vroeg om terug te keren”, geeft Nils toe. “We hebben een goed gesprek gehad en er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Het is de bedoeling om me enkel te selecteren als het echt nodig is en trainen doe ik niet. Het is niet mijn bedoeling om 90 minuten te spelen en dan een plaats in te nemen van een speler die wel twee keer traint. Ik wil nu vooral tijd doorbrengen met mijn gezin en we zijn ook bezig met verbouwingen. Ik beschouw het dus vooral als een vriendendienst. Marc en ik kennen elkaar langer van toen we in het verleden al samenwerkten bij Koksijde. Of er nog speelminuten volgen, is nog onduidelijk. We bekijken het week per week. Het is niet zo dat ik droom van een volledige comeback. Ik ben er twee jaar uit geweest, het is leuk om op het veld te staan maar ik heb het niet echt gemist.”

Vier op zes

Met Nils op het wedstrijdblad pakte KVKO A vier op zes. Een gelijkspel in Vleteren en een zege tegen het Dosko Beveren van zijn ex-ploegmaat Karel Tanghe. “Het was een fijn weerzien met Karel. Met hem beleefde ik prachtige momenten bij Koksijde. Een mooie overwinning en het is belangrijk dat we de nul konden houden tegen zo’n vlotscorende ploeg. Zo gaat de ploeg met een goed gevoel en een mooie zevende plaats de korte winterstop in. Ik viel 25 minuten voor tijd in op mijn vertrouwde spitspositie.”