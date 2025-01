Dosko Beveren (3A) klaar voor nieuwe derby

Dosko Beveren won afgelopen weekend probleemloos de derby bij KVP Gits met 0-4 en mag zich meteen opmaken voor een nieuw streektreffen, want zaterdag komt SK Staden op bezoek. Voor Zoyan Vangenechten (21) een duel met zijn ex-ploeg.

Na de onverwachte 2-4-nederlaag tegen VK Langemark-Poelkapelle heeft Dosko Beveren zijn eerste driepunter van het nieuwe jaar beet. Het won met 0-4 de derby bij KVP Gits, een score die aan de rust al op het bord stond. “De eerste minuten waren pittig, maar nadat de eerste goal viel, verliep het vlot. Zo stond het aan de rust al 0-4”, blikt Zoyan Vangenechten (21), die twee goals voor zijn rekening nam (Ferre Wylin scoorde de andere twee, red.), kort terug op de derbyzege. “De tweede helft was daardoor wat overbodig en zorgde wel wat voor frustratie bij ons. We wilden nog voetballen, maar het lukte niet altijd meer. Maar we zijn tevreden met de zege, hopelijk zijn we nu weer gelanceerd.”

Nieuwe derby

Zaterdag wacht met de komst van het vijfde geklasseerde SK Staden meteen een nieuwe derby. Een speciaal duel voor Zoyan Vangenechten, die er twee jaar terug zelf nog speelde. “Het is altijd plezant om het tegen een ex-ploeg op te nemen. Het is nog maar twee jaar geleden, dus ik ken er nog heel wat jongens, zoals kapitein Dieter Vandamme en andere vaste waarden. Maar het wordt zeker geen gemakkelijke wedstrijd, want SK Staden is een goede ploeg met veel karakter. In de heenronde wonnen we vlot met 0-3, maar toen kenden zij een mindere dag. Hopelijk kunnen we net als dan de partij snel beslechten, anders wordt het een pittige wedstrijd”, zegt de 21-jarige spits die momenteel vijf keer scoorde voor Dosko. “Magertjes, maar het seizoen is nog lang en meestal scoor ik veel meer in de terugronde.”

Titelstrijd

De drie punten zijn alvast welkom in de titelstrijd in derde provinciale A. “Door de nederlaag van leider KFC Poperinge tellen we slechts drie punten achterstand op de eerste plaats, waardoor we zeker nog niet afgeschreven zijn. Hopelijk kunnen we in de terugronde net zoals vorig jaar een reeks van 18 op 18 neerzetten. Dan doen we zeker mee tot op het einde”, aldus de Ichtegemnaar die aan zijn laatste masterjaar burgerlijke ingenieur-architect bezig is.

“Of ik volgend seizoen nog bij Dosko speel? Dat staat nog niet vast, maar het is alvast een goede club om voor te spelen. Of de promotie een rol speelt in mijn beslissing? Zeker niet, al zou het uiteraard leuk zijn om in tweede provinciale te spelen.”

Zaterdag 25 januari om 19 uur: Dosko Beveren – SK Staden.