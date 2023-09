Dosko Beveren (3A) alleen leider en klaar voor belangrijke weken

Na zeges tegen KSV De Ruiter (1-0), SVD Kortemark (0-3), Sporting Keiem (5-0) en SK Staden (0-2) staat Dosko Beveren met 12 op 12 alleen aan de leiding in derde provinciale A. Ook opmerkelijk: telkens stond de gestopte Jordy Vandewalle 90 minuten op het veld.

“Het klopt dat ik gestopt was”, lacht Jordy. “Maar tijdens de voorbereiding waren er enkele spelers uit met een blessure en mijn goede vriend Grégory Khramaz vroeg of ik niet wou herbeginnen. Na overleg met de trainer en voorzitter – ik wou immers niemands plaats afpakken – heb ik mijn voetbalschoenen terug aangetrokken. Dat ik geen kapitein meer ben? Dat is niet belangrijk, ik hoop met mijn ervaring de club te kunnen helpen op dit niveau.”

En dat doet Vandewalle alvast in zijn nieuwe rol als centrale verdediger, want Dosko staat na vier wedstrijden alleen aan de leiding en slikte nog geen enkel doelpunt. “We mogen inderdaad niet klagen. De openingsderby tegen KSV De Ruiter was lastig – ik zie ze top vijf spelen dit seizoen – maar de overige teams waren niet meteen een referentie. Al moet je die matchen tegen de zogenaamde ‘mindere’ ploegen uiteraard nog altijd winnen. Maar het loopt goed: we scoren wanneer we moeten scoren, defensief staat het prima en de nieuwe jongens zijn harde werkers die kunnen voetballen. Ik vind het alvast mooi dat ze de uitdaging bij Dosko ondanks de degradatie toch zijn aangegaan, want ze kunnen vlot meedraaien in eerste provinciale. Je merkt dat ze gemotiveerd zijn om Dosko terug naar tweede te brengen.”

Hoe ver de ambitie van Dosko dit seizoen mag reiken, zullen we de komende weken weten met matchen tegen Merkem Sport thuis en KEVC Beselare uit. “Deze twee matchen zullen ons veel wijzer maken. Merkem greep vorig seizoen net naast de eindronde en speelde vorig weekend gelijk tegen Beselare, dat genoemd werd als titelkandidaat. Hopelijk gaan we door op ons elan en kunnen we nu al een kloofje slaan.”

Zaterdag 30 september om 19 uur: Dosko Beveren – Merkem Sport.