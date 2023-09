Dimitri De Saedeleer meteen kapitein bij KEVC Beselare

KEVC Beselare boekte afgelopen weekend zijn derde overwinning op rij in derde provinciale A. Na een 5-0 thuisoverwinning en het maximum van de punten wacht zondag een verplaatsing naar Merkem Sport. Dimitri De Saedeleer verwacht een moeilijke wedstrijd. “Door het feit dat we een jaar in tweede provinciale hebben gespeeld, kennen we veel ploegen niet meer. Maar het zal sowieso een lastige verplaatsing worden”, opent de kapitein. “We weten uit ervaring dat elke ploeg met het mes tussen de tanden speelt tegen de ploegen die bovenaan staan. We zullen de wedstrijd met dezelfde ingesteldheid en focus moeten starten als de vorige drie.”

Goede vorm

De sterke competitiestart stemt, ondanks de duidelijke ambities van de club, de aanvoerder heel tevreden “We willen zo snel mogelijk terug naar tweede provinciale en dan is het belangrijk om direct mee te zijn. Maar resultaten krijg je niet op bestelling. We hebben een goede voorbereiding gehad en hebben gezorgd dat we klaar waren voor de start van het seizoen. Het is aan ons om die goede vorm aan te houden.” De naar Moorslede uitgeweken Menenaar maakte eind vorig seizoen, net als vele anderen, de overstap van Geluveld naar Beselare. Een overstap die hij zich tot op heden zeker niet beklaagd. “Ik heb zes mooie jaren gekend in Geluveld, maar het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Beselare had me al enkele jaren gecontacteerd met de vraag om daar te gaan spelen. Het was nu het ideale moment. Mijn kinderen spelen in Beselare, coach Thierry Lemaire maakte dezelfde overstap en het bestuur overtuigde mij van een mooi project.”

Kapitein

Ondanks het feit dat Dimitri aan zijn eerste jaar in Beselare bezig is, werd hij onmiddellijk kapitein van het team. “De coach maakte dezelfde overstap en kent mijn kwaliteiten. Dit zal er zeker voor een deel mee te maken hebben. Maar verder ben ik ook gewoon iemand die er altijd vol voor gaat, zowel op en naast het veld kan het team altijd op mij rekenen. Daar brengt de kapiteinsband geen verandering in voor mij, al is het natuurlijk een mooie erkenning”, besluit de zelfstandig vloerder. (BP)

Zaterdag 23 september om 19 uur: Merkem Sport – KEVC Beselare.